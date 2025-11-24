„Haushaltshighlights nicht nur für Weihnachten“

Gorenje und Hisense präsentieren smarte Kleingeräte

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 24.11.2025

Von den beiden Marken Gorenje und Hisense gibt es nicht nur smarte Großgeräte, sondern auch praktische, funktionale Kleingeräte. (Bild: Gorenje Hisense)

Gorenje und Hisense sind in erster Linie für ihre Großgeräte bekannt. Von den beiden Marken gibt es aber auch Kleingeräte und diese sind nicht nur praktisch, funktional und hübsch anzusehen, sondern sie eignen sich auch ideal als Geschenke unterm Christbaum.

Die neuesten kompakten Haushaltshelfer der Marken Gorenje und Hisense vereinen „modernes Design, hohe Funktionalität und intuitive Bedienung“, wie die Hersteller sagen, und seien „ideal für alle, die sich im neuen Jahr mehr Komfort und Qualität wünschen“.

Smarte Alltagsunterstützung von Gorenje

Zu den neuesten Gorenje Kleingeräten gehören ua. die Heißluftfritteuse AF1350DWB (896841) sowie die moderne Mikrowelle MO20E1T4 (744383). Letztere verspreche ein „maßgeschneidertes Kocherlebnis“, so Gorenje und weiter: „Wenn die Leistungsstufe auf 100 %, 70 %, 50 %, 30 % oder 10 % eingestellt wird, kann man das Kochen an die spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. Eine hohe Leistung ist großartig, wenn man etwas so schnell wie möglich erhitzen möchte, wenn man Wasser kochen oder nicht-cremige Suppen kocht. Mittlere Einstellungen ermöglichen es, Speisen zu dämpfen oder zu braten, während niedrige Einstellungen zum Kochen von cremigen Suppen geeignet sind. Zudem kann diese Mikrowelle als Dörrgerät fungieren.“

Neu ist auch der kompakte Akku-Staubsauger SVC216290FFW (746754) – „eine formschöne und nützliche Lösungen für einen entspannten Haushalt“, sagt Gorenje und beschreibt weiter: „Dank des leistungsstarken 2.000-mAh-Lithium-Akkus bleibt die Saugleistung dieses Staubsaugers während des gesamten Betriebs konstant. Selbst wenn die Batterie nur noch halb voll ist, liefert das Gerät weiterhin eine Top-Performance. Dank der abnehmbaren Bürstenrolle können mit einem Klick lange Haare schnell und einfach entfernt werden.“

Abschließend meint Gorenje: „Ob knusprig Frittieren ohne Öl, schnelle Gerichte auf Knopfdruck oder flexible Reinigung ohne Kabel – diese Geräte erleichtern den Alltag und bringen gleichzeitig einen Hauch Eleganz in die eigenen vier Wände.“

Design trifft Alltagstauglichkeit: die Neuheiten von Hisense

Hisense setzt ebenfalls auf kompakte Küchenpower. SO zB. mit der Heißluftfritteuse HAF1600D. Dieses 5,2 Liter Modell hat 1600 W und ist mit der sogenannten Cross Wave-Technologie ausgestattet. Hisense erklärt: „Der gewellte Boden des Frittierkorbs optimiert die Luftzirkulation, was zu einem schnelleren und gleichmäßigeren Frittieren führt. Ein gleichmäßiger 360-Grad-Luftstrom sorgt dafür, dass jeder Zentimeter Ihrer Mahlzeit die gleiche Menge an Hitze abbekommt, wodurch ein ständiges Schütteln oder Wenden überflüssig wird.“

Der Innenraum ist aus hochwertigem Inox gefertigt, das einen unangenehmen Kunststoffgeruch verhindern soll. „Er ist sicher und langlebig. Das Licht, die Heizung und das Gebläse sind durch ein Inox-Gitter geschützt und sorgen für eine perfekte Wärmeverteilung. Der metallische Innenraum lässt sich leicht reinigen, und bei regelmäßiger Reinigung riecht die Fritteuse nur noch nach leckerem Essen“, so Hisense und: „Für schnelles und energiesparendes Kochen stehen 10 voreingestellte Programme zur Auswahl. In diesem Fall werden die Temperatur und die Zeit automatisch eingestellt. Zu den 8 klassischen Programmen gehören Hähnchenflügel, Pommes frites, Fisch, Kartoffeln, Steak, Würstchen, Gemüse und Kuchen. Zwei weitere innovative Programme kommen hinzu: Auftauen und Dörren.“

Die Mikrowelle H23MOBS4HI beschreibt Hisense als „vielseitiges Modell“. Sie ist ausgestattet mit Inverter-Technologie „für besonders gleichmäßiges Erwärmen, schonendes Garen und höhere Energieeffizienz. Diese intelligente Leistungsregelung sorgt dafür, dass Speisen nicht nur schneller, sondern auch präziser zubereitet werden.“

Idel unter dem Weihnachtsbaum

Gorenje und Hisense sagen: „Ob für Kochbegeisterte, Familien oder Technikliebhaber – die kompakten Haushaltshighlights von Hisense und Gorenje sind ideal, um im Alltag echte Unterstützung zu bieten. Praktisch, stilvoll und zuverlässig: ein Geschenk, das garantiert auch nach den Feiertagen Freude bereitet.“