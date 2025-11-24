„Internet L Aktion“ oder „Internet XL Aktion“

Magenta zieht in die Black Week

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 24.11.2025

Dem Black Friday bzw. der Black Week können sich auch die Netzbetreiber nicht entziehen. So wirft Magenta diese Woche ein eigenes Internet-Paket auf den Markt: Zum Abschluss vom „Internet L Aktion“ oder „Internet XL Aktion“ Tarif winkt ein zusätzlicher Deal.

Entweder kommt der neue Internet-Tarif mit sechs Monaten kostenloser monatlicher Grundgebühr oder mit einem gratis 50 Zoll Samsung QLED 4K TV. Verfügbar ist dieser Deal allerdings nur solange der Vorrat reicht. Nach Ende der sechs Monate kommt der „Internet L Aktion“-Tarif auf 44,90 Euro/Monat. Der Internet XL Aktion-Tarif kostet ab dem siebten Monat 74,90 Euro/Monat.

Daneben lanciert Magenta auch ein eigenes Smartphone-Angebot und senkt die Preis für viele Smartphone-Tarife. Auch dieses Angebot gilt bei Anmeldungen vom 24. November bis zum 1. Dezember 2025. Das Besondere: Die -20% auf die monatliche Grundgebühr lassen sich auf Smartphone-Tarife mit dem bereits laufenden Weihnachtsangebot kombinieren. Der Rabatt gilt für alle regulären Mobilfunktarife mit Smartphone (außer Young, Kids und HiMagenta Tarife).

Kids Watches jetzt noch günstiger

Ein attraktives Angebot für Eltern, die vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder suchen, bietet Magenta mit den Kids Watches. Dabei ist die Anio 6 im Angebotszeitraum für nur 79 Euro zu erwerben, die Xplora X6 Play gibt es bereits um 69 Euro.