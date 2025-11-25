Besuchen Sie uns auf LinkedIn
Vier Gewinner beim smart mobile Gewinnspiel zu den EFTH 2025

Auf nach Amsterdam

Hermann Bellmann kann sich über ein Wochenende in Amsterdam freuen. Hermann Bellmann kann sich über ein Wochenende in Amsterdam freuen. Zu den EFHT 2025 hat Distributor smart mobile ein Gewinnspiel mit einigen attraktiven Preisen veranstaltet. Über den Hauptpreis darf sich Hermann Bellmann von der Firma Bellnet Telekommunikation in Kufstein freuen. Bellmann kann es kaum erwarten, ein unvergessliches Wochenende in Amsterdam mit Flug und Hotel mit seiner Begleitung zu verbringen.

Platz zwei ging an Manuel Wippel von der Firma e-Lugitsch. Er gewann eine PlayStation 5 SLIM. Der drittplatzierte Pascal Stohl von der Firma Austcom EDV kann sich über einen Acer Electrical Scooter freuen. Den vierten Platz belegt Bettina Weinbauer von der Firma Petric Elektrotechnik. Sie kann sich über eine De’Longhi CitiZ Nespresso-Maschine freuen.

elektro.at  gratuliert den Gewinnern.

