Aus der E&W 10/2025: „Premium-Service ist unser USP”

FSMS definiert die Servicelandschaft neu

Hintergrund | 0 | Unternehmen, Wissen | Wolfgang Schalko | 25.11.2025

FSMS Eigentümerin und Geschäftsführerin Melanie Teply mit Standortleiter Kurt Böhm beim Servicedesk des Unternehmes am (Noch-)Firmensitz in Leonding.

Geräte verdienen eine zweite Chance – davon ist die FSMS GmbH überzeugt. Seit der Übernahme durch Melanie Teply im April 2024 hat sich das traditionsreiche Serviceunternehmen aus Leonding zu einem modernen, serviceorientierten After-Sales-Spezialisten entwickelt. Mit einer klaren Vision, technologischem Know-how und einer neuen Servicekultur setzt FSMS Maßstäbe im österreichischen Reparaturwesen.

Seit vielen Jahren zählt FSMS zu den festen Größen der heimischen Servicelandschaft. Mit einem Fokus auf Qualität, Verlässlichkeit und Kundenzufriedenheit bietet das Unternehmen umfassende Serviceleistungen für namhafte Marken wie Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL und Ninebot. Unter der Leitung von Melanie Teply schlägt FSMS nun ein neues Kapitel auf: Service auf höchstem Niveau, mit Herz und Verstand zu leben. Das beinhaltet auch das klare Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, indem die Lebensdauer der Geräte verlängert wird.

Frischer Wind

Als Teil der Teply-Gruppe profitiert FSMS von gebündeltem Wissen in den Bereichen Logistik, IT und Service Management. Für die Geschäftsführerin ist die Richtung klar: „Wir bringen das Premium-Verständnis aus dem B2B-Logistiksektor in den Endkundenservice. Jeder Kunde – ob Hersteller, Händler oder Privatperson – soll einen reibungslosen, transparenten und wertschätzenden Service erfahren – also ein herausragendes Kundenerlebnis.“

Die Erfahrung aus der Technik- und Logistikbranche verbindet Teply mit einer großen Leidenschaft für Kundennähe. Diese Philosophie prägt den Umgang mit allen beteiligten Menschen und schafft so eine Kultur des Miteinanders, die in der Servicebranche (noch) ihresgleichen sucht.

Seit der Übernahme wurden kontinuierlich interne Abläufe optimiert, Prozesse modernisiert und Partnerschaften mit führenden Herstellern neu belebt. Heute ist FSMS offizieller Garantiepartner der eingangs genannten Marken und bietet auch außerhalb der Garantiezeiten schnelle, professionelle und faire Reparaturen an.

Technik trifft Servicekultur

Im Zentrum des Unternehmens steht eine moderne Reparaturwerkstatt, in der jährlich über 12.000 Geräte analysiert, repariert und qualitätsgeprüft werden. Standortleiter Kurt Böhm verantwortet die operative Leitung und treibt gemeinsam mit Teply die strategische Neuausrichtung voran.

„Wir wollen in Österreich DER Servicepartner sein, der für Qualität, Tempo und Verlässlichkeit steht“, betont Böhm. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in klar strukturierten Abläufen und transparenten Prozessen. Jeder Reparaturfall wird lückenlos dokumentiert und effizient abgewickelt – vom Erstkontakt bis zur Rücksendung. Das schafft Vertrauen und reduziert Wartezeiten.

Doch FSMS geht weit über technische Reparaturen hinaus: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Besonders bei großen Geräten wie Waschmaschinen oder Fernsehern setzt das Unternehmen auf eigene Teams mit 1- oder 2-Personen-Handling, die Abholung, Transport und Wiedermontage übernehmen. So wird aus einem Reparaturauftrag ein regelrechtes „Serviceerlebnis”.

„Wir fahren zum Kunden, helfen beim Aufbau, holen das Gerät ab und stellen es nach der Reparatur wieder auf“, erklärt Böhm. „Das kostet uns nur wenige Minuten, sorgt aber für nachhaltige Zufriedenheit – gerade bei älteren Kunden, die oft auf Unterstützung angewiesen sind.“

Der Premium-Gedanke

Was „Premium-Service“ bei FSMS bedeutet, ist rasch erklärt: Ein hohes Maß an Verantwortung, Fachkompetenz und persönlichem Einsatz. Das Team unterstützt Kunden individuell – vor Ort, telefonisch oder im Außendienst. Dabei steht eines immer im Vordergrund: Lösungen finden, statt nur Probleme zu beheben.

„Wir wollen nicht nur reparieren – wir möchten helfen, beraten und langfristig überzeugen“, sagt Teply. Dieser Anspruch zeigt sich in jeder Serviceleistung – von der schnellen Fehleranalyse bis zur professionellen Wiederinbetriebnahme. Für FSMS ist Service keine Abfolge von Prozessen, sondern ein Versprechen: Kompetenz, Transparenz und Menschlichkeit auf Augenhöhe.

Daran anknüpfend versteht sich FSMS als verlängerte Werkbank der Hersteller und als verlässlicher Partner des Fachhandels. Durch enge Zusammenarbeit mit Industrie und Handel entstehen Synergien, die zu höherer Effizienz und besseren Ergebnissen führen – zum Vorteil aller Beteiligten. Klare Kommunikation, kurze Entscheidungswege und einheitliche Qualitätsstandards bilden die Basis dieser Beziehungen.

Nachhaltigkeit & Zukunft

Parallel zur operativen Modernisierung treibt FSMS auch die Entwicklung nachhaltiger Servicemodelle voran. Geplant sind neben dem vermehrten Einsatz von mobilen Servicetechnikern auch mobile Werkstätten, die künftig Reparaturen direkt beim Kunden ermöglichen – ressourcenschonend, effizient und im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Auch an neuen Transportverpackungen wird gearbeitet, die Wiederverwendbarkeit und Recycling in den Mittelpunkt stellen.

Die enge Zusammenarbeit mit der Teply Logistic & IT Service GmbH eröffnet zusätzliche Synergien. Künftig sollen beide Unternehmen an einem gemeinsamen Standort zusammengeführt werden, um Technik, Logistik und IT noch stärker zu vernetzen – ein Modellprojekt für moderne After-Sales-Integration in Österreich.

„Wir denken langfristig und wollen gemeinsam mit unseren Partnern neue Maßstäbe im Servicebereich setzen“, fasst Teply zusammen.

Wichtiger Partner für die KEL

Auch der neue Berufsgruppensprecher der KEL in Österreich, Thomas Plank (Fo.re.), und sein Stellvertreter in Oberösterreich, Franz Rockenschaub (Fo.li.) konnten sich bereits vor Ort persönlich von den Qualitäten der Neuausrichtung durch GF Melanie Teply und GF Jürgen Krenn überzeugen.

„Den ausgezeichneten Technikern im Betrieb ist es zu verdanken, dass durch ihren persönlichen Einsatz für die Lehrlinge bei der letzten Facharbeiterprüfung der Lehrling Walter Fitzek als einziger die Prüfung mit Auszeichnung bestanden hat. Weitere Lehrlinge sind in Ausbildung, weil die Auftragslage steil nach oben geht”, zeigen sich die beiden Berufsgruppenvertreter von der Kontinuität am Standort erfreut. „Es ist sehr wichtig, dass die Fa. FSMS für alle Kommunikationselektroniker ein kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner in fachlicher Hinsicht bei Reparaturen bleibt.”