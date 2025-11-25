Handels KV-Abschluss

HV: â€žNun besteht Planungssicherheitâ€œ

Hintergrund | 0 | Â | Stefanie Bruckbauer | 25.11.2025

(Bild: aymane jdidi, pixabay.com)

Auch der Handelsverband nimmt zum Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen fÃ¼r die Handelsangestellten Stellung. Der Abschluss sei wichtig, um Planungssicherheit fÃ¼r die Handelsbetriebe zu schaffen, meint HV GF Rainer Will, der den Verhandlern beider Seiten dankt.

In der dritten Verhandlungsrunde rund um den Handels-KV gab es eine Einigung (elektro.at berichtete). â€žDer KV-Abschluss im Handel steht mit 2,55% fest. Die HÃ¤ndler und ihre Mitarbeiter mÃ¼ssen sich diese Kostensteigerung durch Umsatzsteigerungen gemeinsam erarbeiten. Der Abschluss ist wichtig, um Planungssicherheit fÃ¼r unsere mehr als 80.000 Handelsbetriebe und ihre mehr als 420.000 Angestellten zu schaffenâ€œ, betont Rainer Will, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Handelsverbands.

Abschluss wird viele Unternehmen fordern, Dank an Verhandler beider Seiten

Die Rahmenbedingungen fÃ¼r den Ã¶sterreichischen Handel bleiben angespannt: Hohe Energie- und Betriebskosten, zunehmende Personalaufwendungen, verhaltener Konsum und ein sehr intensiver Wettbewerb prÃ¤gen den Markt weiterhin.

â€žWir bedanken uns bei den Verhandlern auf beiden Seiten fÃ¼r ihr Verantwortungsbewusstsein in einer weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Lage. Nun besteht Planungssicherheit fÃ¼r die Handelsangestellten und wir hoffen auf wirtschaftliches Wachstum und ein gutes Marktumfeld, in dem die Menschen regional kaufen â€“ beides ist derzeit keine SelbstverstÃ¤ndlichkeitâ€œ, so Will.

Bewegung im Rahmenrecht: Lockerung bei â€žSchwarz-WeiÃŸ-Regelungâ€œ

Erfreulich wertet der HV die ersten Reformschritte im Rahmenrecht, allem voran bei der Schwarz-WeiÃŸ-Regelung, die bisher bedeutete, dass BeschÃ¤ftigte, die an einem Samstag nach 13 Uhr arbeiten, am darauffolgenden Samstag einen ganzen freien Tag bekommen mÃ¼ssen. Das habe nicht nur den Mitarbeiter-Einsatz erschwert, sondern auch fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten selbst bedeutet, dass man eingeschrÃ¤nkt sei, wenn man beispielsweise eine Ausbildung mit der BerufstÃ¤tigkeit vereinbaren mÃ¶chte und am Wochenende im Falle von Betreuungspflichten besser freigespielt wÃ¤re, meint Will, laut dem damit eine langjÃ¤hrige Forderung des Handelsverbandes umgesetzt wird.

Gemeinsam positiv in das WeihnachtsgeschÃ¤ft starten

Der Handelsverband verbindet mit dem Abschluss die Hoffnung auf einen unbelasteten Start in die wichtigste Verkaufsphase des Jahres. â€žWir hoffen, dass wir nun gemeinsam positiv in ein gutes WeihnachtsgeschÃ¤ft starten kÃ¶nnen. Wenn die Kunden Vertrauen fassen, wieder mehr konsumieren und das vor allem regional, profitieren davon die BeschÃ¤ftigten ebenso wie die Unternehmen. Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass sich die wirtschaftliche Lage in den kommenden Monaten Schritt fÃ¼r Schritt verbessertâ€œ, sagt HV GF Will.

Ãœber den Handels-KV

Der Handels-KV ist laut Handelsverband der grÃ¶ÃŸte Branchenkollektivvertrag in Ã–sterreich. â€žDer Handel zÃ¤hlt mit Ã¼ber 430.000 Angestellten, knapp 140.000 Arbeitern und etwa 20.000 Lehrlingen zu den grÃ¶ÃŸten Arbeitgebern des Landes und ist RÃ¼ckgrat der tÃ¤glichen Versorgung. Nachhaltige LohnabschlÃ¼sse und wirtschaftlich tragfÃ¤hige Rahmenbedingungen sind Voraussetzung dafÃ¼r, dass der Handel auch in Zukunft stabile ArbeitsplÃ¤tze und flÃ¤chendeckende Nahversorgung sichern kannâ€œ, so der HV.