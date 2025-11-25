Zum vierten Mal in Folge

kununu Top Company Siegel für RED ZAC

Die Branche | 0 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 25.11.2025

Liesa Lauer von RED ZAC freut sich über das vierte Top Company Siegel von kununu. (Foto: RED ZAC)

RED ZAC erhielt zum vierten Mal in Folge das „Top Company Siegel“ von kununu. „Eine familiäre und entspannte Arbeitsatmosphäre, ein respektvolles Miteinander und sehr guter Zusammenhalt zwischen den Kollegen“ – diese und viele weitere positive Bewertungen auf der Plattform kununu zeigen: RED ZAC setzt sich aktiv für seine Zacis ein.

„Was uns natürlich besonders freut, ist, dass wir im Bereich des täglichen Umgangsmiteinander und der Arbeitsatmosphäre so gut abschneiden“, betont RED ZAC-Vorstand Thomas Pöcheim. „Aber nicht nur das Miteinander wird sehr positiv bewertet – sondern die RED ZAC-Unternehmenskultur auch als modern eingeschätzt. Kununu attestiert uns hier, dass wir über dem Branchenschnitt liegen. Hier zahlen viele Maßnahmen ein, die wir im Rahmen unserer Employer Branding Kampagne gesetzt haben.“

Laut kununu qualifizieren sich nur rund 5% aller Arbeitgeberprofile für das Top Company Siegel, dazu zählt auch RED ZAC. Pöcheim erklärt: „Wesentlicher Aspekt der Bewertungen durch kununu ist die positive Bewertung der Arbeitsatmosphäre bei RED ZAC, bei der speziell die Kollegialität, die familiäre Atmosphäre und die flachen Hierarchien von den Mitarbeitern die besten Bewertungen erhalten haben – aber auch das dynamische Arbeitsumfeld und die spannenden Projekte tragen ihr Übriges dazu bei.

„Unsere Zacis fühlen sich offensichtlich im Unternehmen wohl und – entsprechend unserem Slogan Red mit uns. Red Zac. – kommunizieren das gerne nach außen“, sagt Personalistin Liesa Lauer. „Deshalb freut es natürlich ganz besonders, dass wir das Top Company Siegel bereits zum vierten Mal in Folge erhalten haben – aber eines muss ich klar sagen: erst die Zacis ermöglichen uns diese Auszeichnung. Denn für sie ist ein tolles, dynamisches Arbeitsumfeld und ein respektvoller Umgang miteinander eigentlich selbstverständlich.“

Über kununu

kununu gilt als eine der größten Arbeitgeber-Bewertungsplattformen im deutschsprachigen Raum. Hier können Beschäftigte sowie ehemalige Mitarbeiter anonym ihre Arbeitgeber bewerten. Damit bekommen auch Arbeitssuchende gute Einblicke in die Arbeitswelt des Unternehmens, sei es durch Arbeitgeberbewertungen, Informationen zu Gehalt und Unternehmenskultur, Datenanalysen und vielem mehr.