Magenta und ÖFB machen Nachwuchsträume wahr

Als Premium Partner des ÖFB ermöglichte Magenta gemeinsam mit dem österreichischen Fußball-Bund ein einzigartiges Vereins-Erlebnis für ein komplettes Nachwuchsteam: Ein zweitägiges Fußballcamp am neuen ÖFB Campus in Wien. Das U15-Team der SPG ASV Neufeld / SV Wimpassing aus dem Burgenland durfte sich über dieses besondere Erlebnis freuen.

An dem Ort können normalerweise nur angehende und erfahrene Profis des ÖFB trainieren. Am 22. und 23. November 2025 reiste die U15-Mannschaft SPG ASV Neufeld / SV Wimpassing mit 20 Spielern und vier Betreuern im ÖFB-Teambus nach Wien, um den neuen ÖFB Campus kennenzulernen. Auf dem Programm standen Trainingseinheiten mit dem ÖFB Nachwuchsnationaltrainer Oliver Lederer und ein Mannschaftsfoto im neuen Gewand.

Am Abend gab es exklusive Einblicke in die Trainingsmethoden des Nationalteams inklusive Taktikschulung des Trainerteams. Bei der Campusführung konnten die Jugendlichen unter anderem Einblicke in die Fitnessräume bekommen oder sich im Raum für Pressekonferenzen wie echte Profis fühlen. Auch ein Schiedsrichtervortrag mit spannenden Themen rund um die Spielleitung und Erklärvideos rundeten die Themenvielfalt perfekt ab. Den Abschluss machte noch ein erfolgreiches Testspiel gegen die Wiener Austria auf dem ÖFB Campus.

Als zusätzliches Highlight erlebte das gesamte Gewinnerteam bereits am 18. November das Match Österreich gegen Bosnien-Herzegowina live im Stadion, bei dem sich das österreichische Nationalteam für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizierte – ein perfekter Auftakt für ein unvergessliches Fußballwochenende.

Erfolgreiche Partnerschaft für einzigartige Fan-Erlebnisse

Das KidsCamp ist die jüngste Initiative in der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Magenta und dem ÖFB. Gemeinsam setzen beide Partner regelmäßig Aktionen um, die Fans und Nachwuchstalente näher an den Fußball bringen. Zu den bisherigen Highlights zählen etwa die Highspeed Heroes, bei denen Fans ihre Schusskraft testen und Spieler persönlich treffen konnten, sowie das Magenta Fan Bankerl – der wohl beste Platz im Stadion, den Magenta Kunden immer wieder exklusiv erleben dürfen. Eine laufende Aktion in der Partnerschaft sind die Magenta Begleitkinder. Hier ermöglicht Magenta 22 Kindern eine ganz besondere Erfahrung, wenn sie mit den Spielern ins Stadion einlaufen und die Stars vor dem Spiel hautnah erleben. Mit solchen Aktionen unterstreicht Magenta sein Engagement, Fußball in Österreich für alle erlebbar zu machen.