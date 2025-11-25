Kaffeevollautomat für heiße und kalte Spezialitäten

Neu von Krups: Evidence Hot & Cold

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 25.11.2025

Der neue Krups Evidence Hot & Cold Kaffeevollautomat mit 18 automatischen Programmen für bewährte Kaffeeklassiker sowie ausgefallene Trend-Getränke. (Bilder: Krups)

Krups stellt den neuen Evidence Hot & Cold vor: „Ob cremiger Flat White zum Frühstück, erfrischender Iced Latte am Nachmittag oder ein perfekt ausbalancierter Espresso nach dem Abendessen - mit seinen 18 automatischen Programmen bietet dieser Kaffeevollautomat eine vielfältige Auswahl an heißen und kalten Spezialitäten“, so Krups.

Mit dem neuen Evidence Hot & Cold möchte Krups individuellen Kaffeegenuss in Barista-Qualität in jede Tasse bringen – ob heiß oder eisgekühlt.

Während die herkömmliche Zubereitung von Cold-Brew-Getränken bis zu 24 Stunden dauern kann, kombiniert die Krups Maschine zwei Schritte auf innovative Weise: „Der Vorgang startet mit einem heißen Vorbrühen des Kaffees, wodurch sämtliche Aromen aus der Bohne gelöst werden. Anschließend wird der Kaffee kalt extrahiert und in eine mit Eiswürfeln gefüllte Tasse abgegeben. Das Ergebnis: intensiver Kaffeegeschmack, frisch aufgebrüht und direkt serviert“, beschreibt der Hersteller.

Für ein umfassendes Barista-Erlebnis kommt es neben der Kaffeezubereitung ja auch auf die perfekte Milchkonsistenz an. „Der Evidence Hot & Cold sorg mit nur einem Knopfdruck für samtig-weichen Milchschaum in idealer Temperatur. Die natürliche Süße der Milch bleibt dabei erhalten und der Schaum ist feinporig und gleichmäßig – sowohl bei klassischer Milch als auch bei pflanzlichen Alternativen“, sagt Krups.

Beim Evidence Hot & Cold handelt es sich laut seinem Hersteller um ein Premium-Modell – „mit modernsten Brühtechnologien, stilvollem Design und französischer Fertigungsqualität“. Das langlebige Edelstahl-Kegelmahlwerk sorge für präzise, individuell einstellbare Mahlergebnisse und volles Aroma. Die Brühgruppe aus Metall – ein Markenzeichen von Krups – stehe für Qualität und langlebige Leistung. Über das intuitive OLED-Touch-Display lassen sich die Kaffeestärke, Menge und Temperatur sowie persönliche Favoritenprofile anlegen.

Alle Features im Überblick

Und hier nochmal alle Features auf den Punkt:

18 Programme für heiße und kalte Kaffeespezialitäten: Espresso, Café Crème, Doppio, Americano, Filterkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Latte, Flat White, Milchschaum, Schwarzer Tee, Grüner Tee, Infusion

One-Touch Cappuccino-Doppel-Funktion für die parallele Zubereitung von zwei Kaffee- und Milchgetränken

15 bar Pumpendruck für intensives Aroma

Großzügiger 250g Bohnenbehälter und XL-Wassertank mit 2,3l

Programmierbare Abschaltautomatik

Inklusive Zubehör: Milchschlauch, Reinigungsbürste, Reinigungstabletten, Entkalker, Teststreifen für Wasserhärte

Verfügbarkeit und Preis

Der Krups Evidence Hot & Cold Kaffeevollautomat (EA898GF) ist ab sofort erhältlich: UVP 919,99 Euro