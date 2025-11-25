„Auf Anhieb perfekte Ergebnisse mit 1-Step-Perfector-Technologie“

Neu von Tefal: Dolci Eismaschine

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 25.11.2025

Neu von Tefal: Die Dolci Eismaschine mit „1-Step-Perfector-Technologie“. (Bilder: Tefal)

Tefal präsentiert die neue Dolci Eismaschine. Diese verfügt über die sogenannte „1-Step-Perfector-Technologie“, dank der das Lieblingseis immer in der perfekten Konsistenz gelingen soll, wie Tefal verspricht. Darüber hinaus verfügt das Modell über zehn vielseitige Programme inklusive Topping-Option und automatische Reinigung.

Bisher kannte man perfekte Konsistenz und außergewöhnlichen Geschmack nur aus dem Lieblingseisgeschäft. Tefal möchte dies nun in die Haushalte bringen und zwar mit der neuen Dolci Eismaschine, mit der „einzigartige Kreationen, die nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch genau den individuellen Vorlieben entsprechen“ entstehen, wie Tefal verspricht.

Während die Zubereitung von selbstgemachtem Eis bisher oft mit vielen Versuchen und hohem Zeitaufwand verbunden war, soll das Lieblingseis mit der Dolci von Tefal nun „mühelos“ gelingen. „Die innovative 1-Step-Perfector-Technologie sorgt für eine gleichmäßige, samtig-cremige Eismasse – zuverlässig und ohne Nachjustieren“, beschreibt der Hersteller.

Die Eismaschine verfügt über neun voreingestellte Programme für verschiedene Eisspezialitäten: Klassische Eiscreme, fruchtiges Sorbet, original italienisches Gelato, Frozen Yoghurt, Slushy, Frappe, Cocktail, Milkshake oder sogar eine leichte Eiscreme. „Die Dolci garantiert für jede Zubereitungsart die optimale Konsistenz und ein überzeugendes Ergebnis“, sagt Tefal. Zusätzlich bietet die spezielle Topping-Funktion die Möglichkeit, das Eis zu garnieren – zB. mit knackigen Haselnuss-Stückchen, fruchtigen Saucen oder zarten Schokoladenraspeln.

Und so funktioniert’s:

Schritt 1: FILL IT . Die flüssigen Zutaten in die drei 480-ml-Tritanschüsseln füllen. Dank ihres kompakten Designs sollen die Schüsseln in jedes Eisfach passen, sagt der Hersteller.

Schritt 2: FREEZE IT . Die Masse für mindestens 24 Stunden im Gefrierschrank kühlen.

. Die flüssigen Zutaten in die drei 480-ml-Tritanschüsseln füllen. Dank ihres kompakten Designs sollen die Schüsseln in jedes Eisfach passen, sagt der Hersteller. . Die Masse für mindestens 24 Stunden im Gefrierschrank kühlen. Schritt 3: MIX IT . Die Schüssel in die Dolci Eismaschine stellen und eines der neun Programme auswählen. Die Eiszubereitung startet automatisch und endet, sobald die Masse die gewünschte Konsistenz erlangt hat – „keine weiteren Einstellungen oder zusätzlichen Mixrunden sind notwendig!“, ergänzt Tefal.

. Die Schüssel in die Dolci Eismaschine stellen und eines der neun Programme auswählen. Die Eiszubereitung startet automatisch und endet, sobald die Masse die gewünschte Konsistenz erlangt hat – „keine weiteren Einstellungen oder zusätzlichen Mixrunden sind notwendig!“, ergänzt Tefal. Schritt 4: TASTE IT. Mit dem Topping-Programm lässt sich das Eis bei Bedarf individuell verfeinern– für individuelle Kreationen mit den Lieblingszutaten.

Reinigung per Knopfdruck

Dank des automatischen Reinigungsprogramms sei das Saubermachen der Dolci Eismaschine besonders einfach, so Tefal. „Während Einzelteile wie die Klingenachse problemlos erreicht und mit einem feuchten Tuch gereinigt werden können, erledigt sich der größte Teil des Reinigungsprozesses per Knopfdruck wie von selbst. So ist die Maschine in kürzester Zeit hygienisch gereinigt und bereit für den nächsten Einsatz.“

Verfügbarkeit und Preis

Die Tefal Dolci Eismaschine ist seit November 2025 in folgenden Varianten erhältlich:

Beige (IG602A): UVP 299,99 Euro

Dark Blue (IG6038): UVP 299,99 Euro

Beige + Eisportionierer (IG604A): UVP 319,99 Euro

Übrigens: Rezepte-Ideen für die Dolci Eismaschine sind online verfügbar.