Bei Erstanmeldungen

A1 Cyberweek: -20% auf alle A1 Smartphones

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 26.11.2025

Bevor die Weihnachtsstimmung so richtig einsetzt, rauscht nochmals Black Friday durch den Handel. Das gilt auch für die Netzbetreiber. So hat A1 ein zugkräftiges Angebot für die Cyberweek ab 27. November zusammengestellt.

Ab dem 27. November gilt`s: die A1 Cyberweek macht die attraktivsten Smartphones des Jahres nochmal günstiger. Zusätzlich zu den bestehenden Weihnachtsangeboten gibt es jetzt -20% auf alle A1 Smartphones bei Erstanmeldung zu den A1 Mobil S-L, A1 Xcite/Kids und A1 Business Mobil Xmas S-L Tarifen.

Die A1 Cyberweek startet am 27. November, die reduzierten Preise gelten bis inkl. 9. Dezember in allen A1 Shops, online ab dem Startdatum auf www.a1.net/cyberweek sowie bei allen A1 Partnern.