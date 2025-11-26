Netzwerkpartnerschaft

Glasfaser: Drei startet Kooperation mit BBOÖ

Dominik Schebach | 26.11.2025 | 0 |

Dank der Kooperation mit der BBOÖ könne Drei sein Breitband-Portfolio in Oberösterreich ausbauen, wie Drei CCO Günter Lischka betont. (© Drei)

Das Glasfaser-Internetangebot von Drei wächst weiter: Neben Netzwerk-Partnerschaften mit A1 Telekom Austria und der öGIG-Gruppe kooperiert Drei ab sofort mit der BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH. Im ersten Schritt rollt der Anbieter dazu seine Geschäftskundenlösungen aus. Dank der neuen Partnerschaft erreicht Drei bundesweit bereits rund 1,4 Mio. Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser.

„Eine leistungsfähige Infrastruktur mit Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung bildet die Grundlage für erfolgreiche, wettbewerbsfähige Unternehmen und ist gerade in herausfordernden Zeiten unerlässlich“, so Drei CCO Günter Lischka. „Durch unsere neue Glasfaserpartnerschaft mit der BBOÖ bieten wir in Kombination mit unseren 5G-Lösungen ein breitgefächertes und stabiles Breitband-Portfolio für Oberösterreichs Privathaushalte und Unternehmen.“

Am Beginn der BBOÖ-Kooperation steht der Roll-out von Business-Angeboten wie eCard-Anschlüsse für Ärzte, Office Connect Internet sowie Vernetzungslösungen für Unternehmensstandorte.

„Wir sind bereits in über 300 Gemeinden in Oberösterreich aktiv. Mehr als 100.000 Haushalte und Unternehmen haben schon heute Zugang zu einem Glasfaser-Anschluss. Für das Jahr 2026 planen wir zusätzlich über 10.000 weitere Anschlüsse“, erklärt BBOÖ Prokurist Markus Fellhofer. „Dank unserer Open-Access-Philosophie sind wir die größte Anbieterin von Glasfaser-Infrastruktur mit offenem Netz in Oberösterreich. Mit Drei als neuem Provider erweitern wir das Angebotsspektrum für unsere Kund:innen und stellen höchste Qualität sicher.“

Partnerschaft mit der öGIG-Gruppe wird ausgebaut

Erweitert wird auch die Partnerschaft mit der öGIG-Gruppe. Bundesweit verfügt diese über knapp 250 Glasfaser-Projekte mit Schwerpunkten in Niederösterreich, Oberösterreich der Steiermark und Kärnten. „Eineinhalb Jahre nach dem Start der Kooperation mit Drei bauen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus – künftig profitieren neben Privatkunden auch Geschäftskunden von den Angeboten“, so öGIG CEO Alfred Pufitsch.