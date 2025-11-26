Magenta gewinnt connect Mobilfunk-Netztest 2025/26

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 26.11.2025

Zum achten Mal in Folge gewinnt Magenta den connect Mobilfunk-Netztest. Der Betreiber landet dabei in allen Kategorien – Daten, Sprache und Nutzererfahrung – auf Platz eins. Mit einem Gesamtergebnis von 976 von 1.000 Punkten konnte sich Magenta gegenüber dem Vorjahr leicht verbessern. Dahinter folgt A1 mit 954 Punkten sowie Drei mit 929 Punkten.

Bei Magenta wertet man das Ergebnis als Bestätigung der eigenen Strategie, wie auch Thomas Kicker, CEO von Magenta betont: „Magenta steht für Qualität. Erst im September haben wir den connect Test für das beste Festnetz-Internet gewonnen, jetzt folgt der Testsieg im Mobilfunk. Unser Anspruch ist klar: Wir sind der Nummer Eins Universalanbieter in Österreich und bieten die beste digitale Infrastruktur des Landes.“

Investitionen zahlen sich aus

„Dass wir zum achten Mal in Folge den connect Netztest gewinnen, ist kein Zufall“, erklärt Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom. „Wir investieren kontinuierlich in neueste Technologien, inklusive der Aktivierung zusätzlicher Spektrum-Frequenzen, um die Kapazität im Magenta Netz zu erhöhen. Auch in weniger besiedelten Gebieten erhöhen wir unsere Verfügbarkeiten, bei Events unterstützen wir zusätzlich mit mobilen Sende-Stationen. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einem Netz, das in allen Kategorien Spitzenwerte erreicht und damit Maßstäbe für die gesamte Branche setzt.“

So wurde getestet

Die Ergebnisse des connect Netztests basieren auf einer Kombination aus Drive- und Walktests sowie Crowdsourcing-Daten. Dabei werden reale Nutzungsszenarien wie Datei-Downloads, Video-Streaming, Sprachverbindungen und Gaming simuliert in 14 größeren und 16 kleineren Städten sowie bei Überlandfahrten und in der Bahn. Zusätzlich fließen Millionen anonym erhobener Messwerte aus der täglichen Smartphone-Nutzung ein. Diese Methodik garantiert eine objektive Bewertung der Netzqualität – sowohl unter Laborbedingungen als auch im Alltag der Kundinnen und Kunden.