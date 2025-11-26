â€žKein einzelner Aktionstag, sondern eine ausgeprÃ¤gte Peak-Seasonâ€œ

NIQ-Prognose zum Black Friday 2025

Hintergrund | 0 | Â | Stefanie Bruckbauer | 26.11.2025

(Bild: Gerd Altmann, pixabay.com)

Der Black Friday steht vor der TÃ¼r und viele Techniksegmente starten mit RÃ¼ckenwind in die heiÃŸe Phase des Jahres, wie NIQ sagt. Das Consumer Intelligence Unternehmen erwartet starke Impulse durch KI-Trends, Systemwechsel und ErsatzkÃ¤ufe bei GerÃ¤ten wie Smartphones, Laptops oder Staubsaugerrobotern. Im deutschen FMCG E-Commerce stieg der Umsatz 2024 wÃ¤hrend der Black-Friday-Woche bereits um 79 % â€“ zieht der Technikhandel dieses Jahr nach?

Wenige Tage vor dem Black Friday erwarten die Datenexperten von NIQ einen der stÃ¤rksten Handelsimpulse des Jahres. â€žBereits 2024 hatte die Aktionswoche im deutschen FMCG-E-Commerce neue Bestmarken gesetzt: Sie brachte im Durchschnitt 79 % mehr Umsatz als eine typische Woche und steuerte 3,4 % zum gesamten Jahresvolumen bei (gegenÃ¼ber 3,1 % 2023)â€œ, berichtet NIQ.

Das Consumer Intelligence Unternehmen hat erhoben, welche Produkte besonders gefragt waren: ElektrozubehÃ¶r (+277 %), Parfums (+217 %), Air Care (+176 %), Spirituosen (+175 %) und Kosmetik (+153 %) wurden letztes Jahr wÃ¤hrend der Black-Friday-Woche deutlich hÃ¤ufiger gekauft als in einer durchschnittlichen Woche. NIQ geht davon aus, dass diese Sortimente auch 2025 an Dynamik gewinnen und den Onlinehandel weiter stÃ¼tzen werden.

Parallel verschiebe sich das Einkaufsverhalten spÃ¼rbar, sagt auch NIQ. â€žVerbraucher beginnen frÃ¼her mit der Suche nach Angeboten und beobachten Preisentwicklungen. HÃ¤ndler haben darauf reagiert und den Aktionszeitraum vorgelagert â€“ im Markt sind bereits erste Rabattangebote zu beobachten.â€œ Nach EinschÃ¤tzung von NIQ wird sich diese Vorbereitungsphase in diesem Jahr weiter ausdehnen.

Im Technikmarkt deute vieles ebenfalls auf eine Belebung hin. â€ž2025 bietet eine gÃ¼nstige Ausgangslage fÃ¼r viele Segmenteâ€œ, erklÃ¤rt Alexander Dehmel, Technikexperte bei NIQ. â€žNach einem schwÃ¤cheren Vorjahr profitieren Telekommunikation und Unterhaltungselektronik von einem niedrigen Basiseffekt. ZusÃ¤tzlich sorgen ErsatzkÃ¤ufe frÃ¼herer Corona-Anschaffungen, das Ende der Windows-10-UnterstÃ¼tzung und das wachsende Interesse an KI-fÃ¤higen GerÃ¤ten fÃ¼r Nachfrage.â€œ Besonders Smartphones, Laptops, TVs sowie HaushaltskleingerÃ¤te wie Staubsaugerroboter, HeiÃŸluftfritteusen und Espressomaschinen dÃ¼rften laut NIQ davon profitieren.

Aus Sicht von NIQ ist der Black Friday damit lÃ¤ngst kein einzelner Aktionstag mehr, sondern â€žeine ausgeprÃ¤gte Peak-Seasonâ€œ, in der Kaufentscheidungen zunehmend vorgezogen werden. â€žFÃ¼r HÃ¤ndler rÃ¼cken genaue Prognosen, frÃ¼hzeitige Kommunikation und professionelles Bestandsmanagement stÃ¤rker in den Mittelpunktâ€œ, sagt Dehmel.