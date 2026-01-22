„Österreich Premiere“

Der erste Hisense Wärmepumpenwaschtrockner mit 4xA

22.01.2026

(Foto: Hisense Gorenje Austria)

Waschtrockner wurden lange Zeit mit hohem Energieverbrauch assoziiert. Mit dem neuen Serie 5i Hisense Wärmepumpen-Waschtrockner soll dieses Image der Vergangenheit angehören, denn das Gerät setze „neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und erreicht Energieklasse A beim Waschen, Trocknen, Geräusch-Entwicklung beim Waschen und Trocknen“, so der Hersteller.

Hisense beschreibt seinen neuen Serie 5i Waschtrockner als ein „echtes 4A-Produkt“. Gemeint ist damit:

Energieklasse A beim Waschen

Energieklasse A beim Trocknen

Energieklasse A beim Waschen & Trocknen

Energieklasse A bei Geräuschentwicklung und Schleuderwirkung

„Damit verabschiedet sich der Waschtrockner endgültig vom Ruf des Stromfressers – und wird zum Vorreiter nachhaltiger Haushaltsgeräte“, sagt Hisense.

Das Herzstück

Herzstück des Geräts ist die moderne Wärmepumpentechnologie, die Wärme in einem geschlossenen Kreislauf nutzt und so den Energiebedarf deutlich reduziert. Gleichzeitig ermöglicht sie besonders schonendes Trocknen bei niedrigen Temperaturen – „leise, textilpflegend und ressourcensparend“, so das Versprechen.

Der neue Hisense Waschtrockner hat eine Waschkapazität von bis zu 12 kg und Trocknung von bis zu 8 kg. Die integrierte AI Super Wash & Dry-Technologie analysiert mithilfe von 13 Sensoren automatisch Gewicht, Verschmutzungsgrad und Wasserhärte und passt Wasch- sowie Trockenvorgang an. „Das Ergebnis sind optimale Waschergebnisse bei minimalem Energie- und Wasserverbrauch“, sagt Hisense.

Wenn es einmal schnell gehen soll, bietet das Gerät ein 49-Minuten-Programm, das 1 kg Wäsche in weniger als einer Stunde wäscht und trocknet. Ergänzt wird das Programmangebot durch spezielle Pflegefunktionen wie 35 °C Gentle Dry, Knitter- und Auffrischungsprogramme sowie Hygiene-Dampf, der laut Hersteller „bis zu 99,99 % der Bakterien entfernt“. In Sachen Bedienkomfort sollen ein großes Touch-Display, App-Anbindung, automatische Waschmitteldosierung sowie eine extragroße Trommel für einfache Handhabung und gute Übersicht sorgen.

„Klar die Nummer eins“

„Auch die aktuellen Marktanteile bestätigen die führende Position der Hisense Group im österreichischen Waschtrockner-Segment eindrucksvoll. Mit 19,1 Prozent Marktanteil nach Verkaufswert und 30,2 Prozent nach Stückzahl sind wir sowohl wirtschaftlich als auch in der Nachfrage klar die Nummer eins. Diese Entwicklung zeigt, dass unsere Produkte den Bedürfnissen der Konsumenten entsprechen und unsere Marken nachhaltig Vertrauen im Markt aufbauen“, erklärt Andreas Kuzmits, Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria.

Die Features im Überblick

Die Wärmepumpe : Die integrierte Wärmepumpe arbeitet in einem geschlossenen Kreislauf, nutzt vorhandene Wärme mehrfach und trocknet besonders schonend bei niedrigen Temperaturen. „Das Ergebnis: deutlich geringerer Energieverbrauch, weniger Textilverschleiß und ein angenehm leiser Betrieb“, so Hisense.

: Die integrierte Wärmepumpe arbeitet in einem geschlossenen Kreislauf, nutzt vorhandene Wärme mehrfach und trocknet besonders schonend bei niedrigen Temperaturen. „Das Ergebnis: deutlich geringerer Energieverbrauch, weniger Textilverschleiß und ein angenehm leiser Betrieb“, so Hisense. Waschen & Trocknen : Waschen und Trocknen in einem Gerät – ohne Umräumen, ohne Zeitverlust. Mit einer Waschkapazität von bis zu 12 kg und Trocknung bis 8 kg ist der Hisense Waschtrockner ideal für Familien, urbane Haushalte und alle, die Platz sparen möchten.

: Waschen und Trocknen in einem Gerät – ohne Umräumen, ohne Zeitverlust. Mit einer Waschkapazität von bis zu 12 kg und Trocknung bis 8 kg ist der Hisense Waschtrockner ideal für Familien, urbane Haushalte und alle, die Platz sparen möchten. KI, die mitdenkt : 13 „intelligente“ Sensoren erkennen Gewicht, Verschmutzungsgrad, Wasserhärte und Temperatur. Die AI Super Wash & Dry-Technologie passt jeden Wasch- und Trockenvorgang automatisch an.

: 13 „intelligente“ Sensoren erkennen Gewicht, Verschmutzungsgrad, Wasserhärte und Temperatur. Die AI Super Wash & Dry-Technologie passt jeden Wasch- und Trockenvorgang automatisch an. 1 kg in nur 49 Minuten : Für den spontanen Bedarf bietet der Waschtrockner ein Ultra-Kurzprogramm: Waschen und Trocknen von 1 kg Wäsche in nur 49 Minuten.

: Für den spontanen Bedarf bietet der Waschtrockner ein Ultra-Kurzprogramm: Waschen und Trocknen von 1 kg Wäsche in nur 49 Minuten. Pflege : Mit 35 °C Gentle Dry, Knitter- und Auffrischungsprogrammen sowie spezieller Woll- und Seidenpflege verspricht Hisense Kleidung, die länger wie neu ist. Weniger Hitze bedeutet weniger Stress für die Fasern – und weniger Bügelaufwand.

: Mit 35 °C Gentle Dry, Knitter- und Auffrischungsprogrammen sowie spezieller Woll- und Seidenpflege verspricht Hisense Kleidung, die länger wie neu ist. Weniger Hitze bedeutet weniger Stress für die Fasern – und weniger Bügelaufwand. Extragroße Trommel: Die extragroße Trommel sorgt für bessere Wasserverteilung, schonendere Bewegung der Textilien und mehr Übersicht beim Be- und Entladen. Ideal auch für voluminöse Wäschestücke wie Bettwäsche oder Jacken.

Die extragroße Trommel sorgt für bessere Wasserverteilung, schonendere Bewegung der Textilien und mehr Übersicht beim Be- und Entladen. Ideal auch für voluminöse Wäschestücke wie Bettwäsche oder Jacken. Hygiene Guard : Der Hygiene-Dampf entfernt laut Hersteller bis zu 99,99 % der Bakterien – perfekt für Babywäsche, Allergiker oder hohe Ansprüche an Reinheit.

: Der Hygiene-Dampf entfernt laut Hersteller bis zu 99,99 % der Bakterien – perfekt für Babywäsche, Allergiker oder hohe Ansprüche an Reinheit. Technik, die den Alltag leichter macht: Mit Touch-Display, App-Steuerung, automatischer Dosierung und langlebigem Flusenfiltersystem.