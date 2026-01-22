Im edlen Design und mit offizieller ASA-Zertifizierung

Imperial stellt neue Generation von DAB+-Radios vor

Multimedia | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 22.01.2026

Nedis (Commaxx) stellt seine ersten Imperial DAB+-Radios mit offizieller ASA-Zertifizierung vor. Diese Radios im klassischen Holzgehäuse präsentieren sich im zeitlosen Stil, mit modernen Funktionen und eignen sich ideal für den Einsatz zu Hause, im Büro oder neben dem Bett. Dank ASA (Automatic Safety Alert) sind die Radios zudem für zukünftige Sicherheitsdienste über DAB+ vorbereitet.

Das Warnsystem „Automatic Safety Alert (ASA)“ soll die Bevölkerung in Not- und Krisenfällen mit verlässlichen Sicherheitsmeldungen im Radio informieren und schützen. Das System informiert auch dann, wenn Mobilfunk- oder Internetverbindungen unterbrochen sind.

Nedis stellt nun vier neue Imperial DAB+-Radios mit offizieller ASA-Zertifizierung vor.

DABMAN 120BK

Über das Modell DABMAN 120BK sagt der Hersteller: „Genießen Sie den Zugriff auf DAB+- und UKW-Sender und speichern Sie bis zu 30 Lieblingssender auf jedem Band. Drei frei belegbare Speichertasten bieten schnellen Zugriff auf die beliebtesten Sender. Das große 9 cm (3,5″) TFT-Farbdisplay sorgt für einfache Navigation und klare Senderinformationen auf einen Blick.

Ausgestattet mit dem Automatic Safety Alert (ASA) System hält dieses Radio über wichtige Benachrichtigungen auf dem Laufenden. Bluetooth V5.3 ermöglicht nahtloses drahtloses Streaming von Ihrvomem Smartphone oder Tablet, während der USB-Anschluss sowohl die Musikwiedergabe als auch das Aufladen von Geräten unterstützt.

Der integrierte 5-Watt-RMS-Lautsprecher liefert einen klaren, ausgewogenen Klang, der sich perfekt für den Freizeitgebrauch eignet. Zusätzliche Funktionen wie ein Wecker mit zwei Alarmen, Schlummerfunktion und Sleep Timer machen ihn zu einem zuverlässigen Begleiter für jeden Raum.“

UVP 79,99 Euro

DABMAN 220BK

Über das Modell DABMAN 220BK sagt der Hersteller: „Genießen Sie den Zugriff auf DAB+- und UKW-Sender und speichern Sie bis zu 30 Lieblingssender auf jedem Band. Drei frei belegbare Speichertasten bieten schnellen Zugriff auf die beliebtesten Sender. Das große 9 cm (3,5″) TFT-Farbdisplay sorgt für einfache Navigation und klare Senderinformationen auf einen Blick.

Ausgestattet mit dem Automatic Safety Alert (ASA) System hält Sie dieses Radio über wichtige Benachrichtigungen auf dem Laufenden. Bluetooth V5.3 ermöglicht nahtloses drahtloses Streaming vom Smartphone oder Tablet, während der USB-Anschluss sowohl die Musikwiedergabe als auch das Aufladen von Geräten unterstützt.

Die eingebauten 2 x 5 Watt RMS-Lautsprecher liefern einen klaren, ausgewogenen Klang, der sich perfekt für den Freizeitgebrauch eignet. Zusätzliche Funktionen sind ein Wecker mit zwei Alarmen, Schlummerfunktion und Sleep Timer.“

UVP 99,99 Euro

DABMAN 280CDBK

Beim Modell DABMAN 280CDBK handelt es sich um ein DAB+/FM-Radio mit CD-Player im Holzgehäuse. Nedis beschreibt: „Das Radio bietet kristallklaren DAB+- und UKW-Empfang, ein helles LCD-Punktmatrix-Display und mehrere Wiedergabeoptionen, darunter CD, USB, Bluetooth® 5.4 und einen 3,5-mm-AUX-Eingang. Ein zusätzlicher USB-Anschluss ermöglicht das bequeme Aufladen von Smartphones oder Tablets.

Die eingebauten Stereolautsprecher liefern mit 2 × 15 Watt RMS einen ausgewogenen Klang, der durch VU-Meter und einen integrierten Equalizer für eine individuell anpassbare Klanggestaltung ergänzt wird. Ein Kopfhörerausgang sorgt für ungestörtes Hören.

Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Doppelwecker mit separaten Weckzeiten, ein Sleep-Timer, eine Schlummerfunktion und eine Fernbedienung für eine einfache Bedienung.“

UVP 219,99 Euro

Imperial 280CDWDSI

Beim 280CDWDSI handelt es sich um ein DAB+/FM Radio mit ASA und CD-Player im eleganten Holzgehäuse. Darüber hinaus beschreibt Imperial: „Neben der Sicherheit bietet das Radio kristallklaren DAB+- und UKW-Empfang, ein helles LCD-Punktmatrix-Display und mehrere Wiedergabeoptionen, darunter CD, USB, Bluetooth® 5.4 und einen 3,5-mm-AUX-Eingang. Ein zusätzlicher USB-Anschluss ermöglicht das bequeme Aufladen von Smartphones oder Tablets.

Die eingebauten Stereolautsprecher liefern mit 2 × 15 Watt RMS einen ausgewogenen Klang, der durch VU-Meter und einen integrierten Equalizer für eine individuell anpassbare Klanggestaltung ergänzt wird. Ein Kopfhörerausgang sorgt für ungestörtes Hören.

Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Doppelwecker mit separaten Weckzeiten, ein Sleep-Timer, eine Schlummerfunktion und eine Fernbedienung für eine einfache Bedienung.“

UVP 219,99 Euro