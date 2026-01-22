Festnetz, 5G Netz und Mobilfunk

Magenta überzeugt bei Ookla-Netztest

Dominik Schebach | 22.01.2026

Magenta startet mit einem Sieg bei den Ookla Speedtest Awards stark ins neue Jahr.

Mit den jüngsten Zahlen aus dem Ookla Speedtest-Awards startet Magenta stark in das neue Jahr. Sowohl im Festnetz-Internet als auch im 5G Netz und Mobilfunk wiesen die Messungen realer Nutzer Magenta als führend bei der Internet-Geschwindigkeit aus.

Volker Libovsky, CTIO Magenta Telekom, führt das gute Abschneiden beim Speedtest auf den konsequenten Ausbau der Infrastruktur zurück: „Wir wollen unsere Technologie für die Kunden spürbar machen und sie stetig verbessern. Im Festnetzbereich hilft uns der Glasfaserausbau in Städten und bei Neubauten. Im Mobilfunk profitieren wir vom Einsatz neuster Technologien. Die Ergebnisse des Speedtest zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Im Festnetz erreicht Magenta einen Median Download von 289,40 Mbit/s – und damit laut Messung die vierfache Geschwindigkeit des nationalen Mitbewerbs. Der Median Upload von Magenta beläuft sich auf rund 53 Mbit/s – das ist mehr als das Dreifache der nationalen Konkurrenz. Auch im 5G Bereich dominiert Magenta sowohl beim Download (211,32 Mbit/s) als auch beim Upload (37,54 Mbit/s). Im klassischen Mobilfunkbereich festigt das Unternehmen ebenfalls seine Top-Position und sichert sich so die Führungsrolle im Mobilfunk Speedranking.

Wie der Speedtest funktioniert

Der Ookla Speedtest Award wertet reale Messungen aus, die Nutzer im Alltag durchführen. Bei diesen Tests landet man fast immer auf der bekannten Plattform. Aus Millionen Messungen entsteht der sogenannte Speed Score, ein kombinierter Leistungswert, der Download, Upload und Latenz zu einer aussagekräftigen Kennzahl zusammenführt. Dadurch zeigt der Test ein authentisches Bild davon, welche Netze in Österreich im Alltag tatsächlich die beste Gesamtperformance liefern.

Für Magenta CEO Thomas Kicker ist das Top-Ergebnis kein Grund, sich zurückzulehnen – im Gegenteil: „Diese Auszeichnung ist für uns ein großartiger Erfolg, aber ebenso ein Auftrag. Wir werden weiter investieren, ausbauen und optimieren, damit unsere Kundinnen und Kunden auch künftig die beste Leistung bekommen. Unser Versprechen ist es, uns immer wieder selbst zu übertreffen – und das werden wir auch 2026 wieder einlösen.“