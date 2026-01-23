Eine Hommage an Wien und seine Kaffeehauskultur

Neue Kampagne von Nespresso: „From Vienna, with Love”

Stefanie Bruckbauer | 23.01.2026

Nespresso startet eine neue Kampagne - als Hommage an Wien und seine Kaffeehauskultur. Konkret wird eine Straßenbahn ab 12. Februar für vier Tage in ein mobiles Kaffeehaus auf der Wiener Ringstraße verwandelt.

Es sind besondere Momente, die die Wiener Kaffeehauskultur ausmachen: Ein ruhiger Kaffeemoment am Morgen mit Blick in die Zeitung, umgeben von Gesellschaft, oder ein Treffen mit Freunden bei einer Melange. „In diesen Momenten wird Kaffee zu einem gemeinsamen Erlebnis, das Menschen verbindet“, sagt Nespresso und: „Denn die Österreicher trinken ihren Kaffee nicht nur, sie zelebrieren ihn.“ Diese Leidenschaft für gemeinsame Kaffeemomente ist der Kern der neuen Kampagne von Nespresso. Der titel: „From Vienna, with Love“ – und es ist eine Hommage an Wien, seine Kaffeehauskultur und die besonderen Momente, die Menschen verbinden.

World Explorations Vienna Lungo: Der Kaffee für Wien

Nespresso nimmt Kaffeekulturen der ganzen Welt als Inspiration. Dabei werden bewährte Traditionen in zeitgemäße Kreationen und Rezepte übersetzt. Mit dem „World Explorations Vienna Lungo“ soll genau diese Brücke zwischen Handwerkskunst und Innovation entstehen, wie Nespresso sagt. „Inspiriert von der Wiener Kaffeehauskultur überzeugt dieser Kaffee mit seinem eleganten sowie ausgewogenen Geschmack und einem malzigen Aroma. Mit dem ikonischen World Explorations Vienna Lungo können Wiener Traditionsrezepte von der Melange über den Einspänner bis zum Verlängerten ideal zuhause zubereitet und die Kaffeehauskultur im Alltag genossen werden.“

Nespresso verwandelt Straßenbahn in ein Kaffeehaus

Als Hommage an die Wiener Kaffeehauskultur verwandelt Nespresso ab 12. Februar für vier Tage eine Straßenbahn in ein mobiles Kaffeehaus auf der Wiener Ringstraße. „Auf der wohl ikonischsten Straße und Geburtsstätte von Kultur, Eleganz und einigen der renommiertesten Kaffeehäusern Wiens, lädt Nespresso dazu ein, den Morgen mit dem Genuss zu starten“, sagt der Kapsel-Pro.

Zusteigen kann man am Rathausplatz. Die Teilnehmer erfahren dann in einer Coffee-Class mit Tasting, wie klassische Kaffeerezepte wie Einspänner und Co. mit dem „World Explorations Vienna Lungo“ zuhause zubereitet werden können.