„Langlebiger und widerstandsfähiger denn je“

Neue Tefal Pfannenserie EXPLORE ON Keramik

Zubehör | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 23.01.2026

Tefal präsentiert die neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik mit innovativer FUSION CORE Keramikversiegelung, was die vier Modelle „viermal langlebiger“ macht.

Ob g‘schmackiges Schwammerlragout, eine mediterrane Garnelenpfanne oder ein saftiges Steak: Wenn die Pfanne perfekte Bratergebnisse liefert und auch nach intensivem Einsatz makellos bleibt, macht Kochen gleich noch viel mehr Spaß. Mit der neuen Pfannenserie EXPLORE ON Keramik präsentiert Tefal eine innovative Versiegelungstechnologie, die „für außergewöhnliche Kratzfestigkeit sorgt und das Kochgeschirr zu einem langlebigen Begleiter in der Küche macht“, so das Versprechen.

Die neue Tefal EXPLORE ON Keramik Pfannenserie ist mit einer Keramik-Antihaftversiegelung versehen, die aus einer Kombination aus verstärkten Mineralpartikeln und einer mehrschichtigen Schutzstruktur besteht. Sie ist viermal langlebiger als die Standardbeschichtung von Tefal und damit die bislang widerstandsfähigste Keramik-Reihe der Marke. Selbst bei intensiver Nutzung, hoher Hitze oder dem Einsatz metallener Küchenutensilien bleibe die Oberfläche glatt, kratzfest und antihaftend, wie Tefal verspricht. „So bewahren die Pfannen lange ihre makellose Optik und liefern die gleiche Leistung wie am ersten Tag.“

Der rote Punkt in der Pfanne

Das Thermo-Signal™, das bewährte Markenzeichen der Tefal-Pfannen, hat ein moderneres Design verpasst bekommen: Die klassische Sanduhr wurde durch ein markantes rotes „T“ ersetzt. Sobald die Pfanne die ideale Brattemperatur von 180 °C erreicht, färbt sich der Buchstabe dunkelrot – für intuitives Erkennen der perfekten Temperatur. „Diese Funktion ermöglicht überhitzungsfreies Kochen, spart Energie und verlängert die Lebensdauer der EXPLORE ON Keramikpfannen“, sagt Tefal.

Die passende Pfanne für jede Küche

Die neue Keramik-Serie umfasst vier Modelle: zwei klassische Pfannen in unterschiedlichen Größen sowie eine Wok- und eine Crêpe-Pfanne. Dank des leistungsstarken Thermo-Fusion™ Induktionsbodens sind die Pfannen laut Herstellerangaben für alle Herdarten geeignet.

Pluspunkt Nachhaltigkeit

Die extragroße Bodenfläche der Pfanne soll für eine besonders gleichmäßige und schnelle Erwärmung der Speisen sorgen. Der Pfannenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Aluminium. So möchte Tefal mit seiner neuen EXPLORE ON Keramik-Serie „Maßstäbe in Sachen Langlebigkeit und Nachhaltigkeit“ setzen.

Verfügbarkeit und Preis

Die Tefal EXPLORE ON Keramik-Serie ist in folgenden Varianten erhältlich:

⌀ 24 cm Pfanne (G2140432): 59,99 Euro (UVP)

⌀ 28 cm Pfanne (G2140632): 64,99 Euro (UVP)

⌀ 28 cm Crêpe-Pfanne (G2143932): 64,99 Euro (UVP)

⌀ 28 cm Wok-Pfanne (G2141902): 72,99 Euro (UVP)