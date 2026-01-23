Präventionsarbeit, Cybersecurity & Krisenresilienz im Fokus

Sicherheit im Handel: HV und Bundeskriminalamt bauen Zusammenarbeit weiter aus

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.01.2026

Für noch mehr Sicherheit im heimischen Handel bauen Bundeskriminalamt, Kriminalprävention und Handelsverband ihre Zusammenarbeit weiter aus. (Foto: Gabriel Alarcón / Rizar.Photo / Handelsverband)

Am 22. Jänner 2026 unterzeichneten General Andreas Holzer, Direktor des österreichischen Bundeskriminalamtes, und Rainer Will, GF des Handelsverbandes den erneuerten Kooperationsvertrag zwischen Bundeskriminalamt, Kriminalprävention und Handelsverband. Ziel der Partnerschaft ist die Vertiefung der strategischen und operativen Zusammenarbeit zur Stärkung der Sicherheit im österreichischen Stationär- und Onlinehandel.

Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags zwischen Bundeskriminalamt, Kriminalprävention und Handelsverband fand im festlichen Ambiente der Albert Hall Wien im Rahmen des Sicherheitsgipfels 2026 vor mehr als 250 Gästen statt.

Gemeinsam verfolgen das Bundeskriminalamt (BK), das Innenministerium (BMI), die Kriminalprävention und der Handelsverband (HV) das Ziel, Kriminalitätsrisiken im Umfeld des Handels frühzeitig zu erkennen, die Zusammenarbeit zwischen BK, Polizei und Handelsunternehmen zu intensivieren und das Sicherheitsgefühl von Mitarbeitern und Kunden nachhaltig zu stärken.

„Sicherheit ist längst keine rein staatliche Aufgabe mehr – und wirtschaftlicher Erfolg ist ohne Sicherheit nicht denkbar. Genau an dieser Schnittstelle zwischen öffentlicher Sicherheit und privater Wertschöpfung setzen wir an“, betont Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer. „Was früher punktuelle Angriffe waren, ist heute ein global organisiertes Geschäftsmodell mit klar verteilten Rollen, spezialisierten Akteuren und hoher Effizienz. Der Handel ist nicht Teil des Problems – er ist ein zentraler Teil der Lösung. Seine Systeme sind Frühwarnsensoren, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidende Multiplikatoren im Kampf gegen organisierte Kriminalität.“

„Ladendiebstahl verursacht jährlichen Schaden von mehr als 500 Millionen Euro“

„Der Handel ist einer der größten Arbeitgeber des Landes. Sicherheit ist für unsere mehr als 700.000 Beschäftigten aber auch für Millionen Kunden ein entscheidender Faktor. Allein Ladendiebstahl verursacht bei uns einen jährlichen Schaden von über 500 Millionen Euro“, erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. „Die enge Kooperation mit dem Bundeskriminalamt stärkt Prävention, Schutz und Vertrauen. Wir bedanken uns bei Innenminister Gerhard Karner und BK-Direktor Andreas Holzer für die hervorragende, langjährige Zusammenarbeit und den laufenden Einbezug. Davon profitiert die gesamte Handelsbranche seit vielen Jahren.“

Cybercrime, Bestellbetrug & Deep Fakes auf dem Vormarsch

Neben den bekannten Sicherheitsrisiken im stationären Handel sind im vergangenen Jahrzehnt zahlreiche neue Herausforderungen hinzugekommen, die mit dem Aufstieg des Onlinehandels einher gehen. „Cyberkriminalität stellt weiterhin eine erhebliche Bedrohung dar – insbesondere für größere Unternehmen. Aber auch der Bestellbetrug sowie Deep Fakes verzeichnen starke Zuwachsraten. Rund zwei Drittel der österreichischen Onlinehändler waren bereits Opfer von Cyberattacken und Betrug im Netz, wobei sich die Attacken immer weiter diversifizieren“, sagt Robert Spevak, Leiter des Handelsverband-Ressorts „Sicherheit im Handel“ und Abteilungsleiter Revision und Sicherheit bei METRO Österreich.

Ein hochprofessioneller Wirtschaftszweig

„Cyberkriminalität ist kein technisches Randthema mehr, sondern ein hochprofessioneller Wirtschaftszweig innerhalb der organisierten Kriminalität. Der Staat kann diese Bedrohungen nicht allein bewältigen, der Handel ebenso wenig – aber gemeinsam ist das sehr wohl möglich“, so General Andreas Holzer.

Um das Vertrauen der heimischen Konsumenten in den Onlinehandel zu stärken und das Fakeshop-Risiko zu minimieren, vergibt der Handelsverband schon seit 1995 das Trustmark Austria-Gütesiegel. „Unser Trustmark Austria steht für Sicherheit sowie Vertrauenswürdigkeit und stellt für alle Konsumenten im Land eine Orientierungshilfe dar, um auf einen Blick vertrauenswürdige Anbieter erkennen zu können. Das Gütesiegel trägt somit zu mehr Transparenz, Sicherheit und Fairness im Bereich des digitalen Shoppings bei“, bestätigt Rainer Will.

Gemeinsame Erfolgsprojekte: Sicherheitsgipfel & Sicherheitsstudie

Die erneuerte Kooperation soll gezielt die Sicherheit im Handel stärken – dies durch eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Bundeskriminalamt, Kriminalprävention und Handelsverband. Dazu zählen auch die Weiterentwicklung von Sicherheitsstrategien, gemeinsame Schulungen zu Täterverhalten und Cybercrime, ein strukturierter Informations- und Erfahrungsaustausch über feste Schnittstellen, sowie der langfristige Ausbau von Erfolgsformaten wie dem jährlichen Sicherheitsgipfel und der gemeinsamen Sicherheitsstudie, die alle zwei Jahre veröffentlicht wird.

Ergänzt wird dies durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Kommunikationskanälen und Schulungsinfrastruktur, um Sicherheit und Krisenresilienz weiter zu erhöhen. Letztere habe insbesondere für den Lebensmittelhandel als Teil der kritischen Infrastruktur des Landes höchste Priorität, wie Will sagt.