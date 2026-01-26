Editor's Choice Hot! Neuer Sales Division Manager für Österreich

Anton Pilz wechselt mit April zu Electrolux Austria

Hausgeräte | 12 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 26.01.2026

Anton Pilz wird mit April 2026 neuer Sales Division Manager für Österreich bei Electrolux Austria. (Foto: Electrolux/Andreas Scheiblecker)

Anton Pilz, zuletzt Sales Manager bei Rexel Austria, übernimmt mit 1. April 2026 eine neue Aufgabe. Der Branchenkenner wird Sales Division Manager für Österreich bei Electrolux Austria.

Electrolux Austria gewinnt Anton Pilz als neuen Sales Division Manager für Österreich. Der 47-Jährige ist ein ausgewiesener Kenner der Branche und bringt langjährige Expertise sowie ausgeprägte Führungsstärke mit. Zuletzt war Pilz als Sales Manager bei Rexel Austria tätig, zuvor bekleidete er leitende Positionen bei Whirpool/Indesit sowie Samsung, wo er den Vertriebserfolg jeweils wesentlich mitgestaltete.

Mit seinem fundierten Know-how und seiner Leidenschaft für Vertrieb und Marktentwicklung wird er ab dem 1. April 2026 Electrolux Austria maßgeblich unterstützen und soll so einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung der Marke AEG in Österreich leisten. In seiner neuen Rolle wird Pilz eng mit dem Geschäftsführer von Electrolux Austria, Alfred Janovsky, zusammenarbeiten.

„Wir freuen uns sehr, Anton Pilz für diese Rolle gewonnen zu haben. Mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für unsere Branche wird er wichtige Impulse setzen und unser Wachstum weiter vorantreiben. Ich bin überzeugt, dass er unser Team hervorragend ergänzt und den Vertrieb in Österreich erfolgreich in die Zukunft führen wird“, sagt Alfred Janovsky.

Bevorstehender Führungswechsel

Electrolux Austria Geschäftsführer Alfred Janovsky wird das Unternehmen nach über 27 Jahren mit Ende Juni 2026 planmäßig verlassen und in den Ruhestand gehen. Über die Nachfolgelösung wird Electrolux zu gegebener Zeit informieren, wie das Unternehmen sagt.