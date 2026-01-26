Neustart mit klarem Sourcing-Fokus

Das war die imm cologne 2026

Hintergrund | 0 | Veranstaltungen | Stefanie Bruckbauer | 26.01.2026

Unter dem Leitthema „World of Interiors“ stand die imm cologne 2026 gleich zu Jahresbeginn vier Tage im Zeichen von Sortimentsplanung und Geschäftsanbahnung. (Foto: Koelnmesse)

Vom 20. bis 23. Jänner 2026 fand die imm cologne in Köln statt und präsentierte sich erneut als marktgerechtes B2B-Format. 339 Aussteller aus 28 Ländern präsentierten Wohnmöbel im Preiseinstiegs- bis mittleren Segment. Für die über 10.000 Fachbesucher standen insbesondere die Qualität der Gespräche und die Ordertätigkeit im Mittelpunkt. Damit erwies sich das Neukonzept als optimaler Jahresauftakt für die internationale Einrichtungsbranche.

„In einem anspruchsvollen Marktumfeld zählt vor allem Effizienz. Die imm cologne 2026 hat genau dafür eine fokussierte B2B-Sourcing-Bühne geschaffen: schnell orientieren, gezielt beziehen, neue Kontakte knüpfen. Aussteller und Fachbesuchende haben das Format entsprechend genutzt“, resümiert Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der Koelnmesse.

Hohe Besucherqualität

Unter dem Leitthema „World of Interiors“ bot die imm cologne direkt zu Jahresbeginn einen zentralen Ort für Vergleich, Beschaffung und Sortimentsgestaltung. Auf Besucherseite traf das geschärfte B2B-Profil der imm cologne 2026 den Bedarf der Branche. Die relevanten Entscheider aus Einkaufsverbänden, Handelsketten, Groß- und Fachhandel sowie Online- und Versandhandel kamen nach Köln, um Anbieterportfolios zu sichten und Partnerschaften aufzubauen.

Das Feedback zur Qualität der Gespräche und Kontakte fiel überwiegend positiv aus und war vielfach mit konkreten Geschäftsanbahnungen bis hin zu Abschlüssen verbunden, wie der Veranstalter berichtet. Zu den anwesenden Unternehmen gehörten unter anderem ALDI, Alliance Verband, Amazon, BDSK Handel, Einrichtungshaus Ostermann, Einrichtungspartnerring VME, Europa Möbel Verbund, GARANT Holding, Hans Segmüller Polstermöbelfabrik, IKEA, IMG Group, Krieger Gruppe, Möbel Boss, Next, POCO, porta, Westwing, XXXLutz und Zurbrüggen Wohn-Zentrum. Zu den stärksten Besuchergruppen Europas zählten Belgien, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande.

„Köln ist für uns der ideale Messestandort: hervorragend erreichbar und attraktiv für unsere globalen Kundinnen und Kunden. Die Entscheidung 2026 an der imm cologne teilzunehmen war für uns genau richtig, hier haben wir neue, wertvolle internationale Geschäftskontakte geknüpft”, so Fritz Bleilinger, Sales Manager DACH bei Man Wah.

Nermin Terzic, Sales Manager bei Rattan Sedia, ergänzt: „Mit der Besucherzahl und der starken Resonanz der Einkäufer sind wir zufrieden. Wir hoffen, dass Produkte ‚made in Bosnia‘ ihre Präsenz weiter ausbauen und sich nachhaltig erfolgreich im internationalen Markt etablieren.“

Marktreife Möbel aus 28 Ländern

Die imm cologne 2026 setzte gezielt an der aktuellen Marktrealität an, wie Koelnmesse erklärt: „Veränderte Lieferbeziehungen, neu justierte Sourcing-Strategien und der wachsende Stellenwert internationaler Beschaffungsmärkte prägen derzeit die Branche. Laut der amtlichen Außenhandelsstatistik wird der deutsche Möbelmarkt inzwischen zu rund 60 Prozent durch Importe geprägt; besonders dynamisch entwickelt sich der Import aus China, der von Januar bis September 2025 auf 2,4 Milliarden Euro stieg und damit bereits rund 30 Prozent der deutschen Möbelimporte ausmacht.“

Entsprechend international präsentierte sich das Ausstellerbild auf der imm cologne: Unternehmen aus 28 Ländern, darunter Herstellungsunternehmen, Handelsunternehmen und OEM-Spezialisten, zeigten marktreife Lösungen für das Preiseinstiegs- bis mittlere Segment. Besonders stark vertreten waren Anbieter aus Asien, allen voran China mit 252 Ausstellern.

Ergänzend erweiterten die Länderpavillons Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Japan, Rumänien, Taiwan und Türkei das Angebot und bündelten nationale Marken unter einem gemeinsamen Auftritt.

Raum für Networking

Neben ihrer klaren geschäftlichen Ausrichtung förderte die imm cologne Begegnung und Austausch. Beim „imm cologne interior after-work event“ am ersten Messetag kamen Aussteller, Fachbesucher sowie Medienvertreter in entspannter Atmosphäre zusammen. Als zusätzlicher Service für die Messeteilnehmer ergänzte „imm cologne free coffee“ das Angebot am Morgen.

Anmeldungen für 2027 gestartet

„Die imm cologne 2026 hat gezeigt, wie wichtig es ist, Messeformate an die Marktgegebenheiten anzupassen. Wir sind dankbar für das Vertrauen der Aussteller und Besucher“, so Bernd Sanden, Director der imm cologne. „Es bestärkt uns darin, das Profil für 2027 weiterzuentwickeln.“ Die nächste imm cologne findet vom 19. bis 22. Jänner 2027 in Köln statt. Interessierte Unternehmen können sich bereits jetzt zu attraktiven Early-Bird-Konditionen anmelden. Das Angebot gilt bis zum 30. April 2026. Weitere Details und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.imm-cologne.de.

Die imm cologne 2026 in Zahlen

An der imm cologne 2026 beteiligten sich auf einer Bruttoausstellungsfläche von 53.000 Quadratmetern 339 ausstellende Unternehmen aus 28 Ländern. Der Auslandsanteil betrug 97 %. Gemäß der den letzten Messetag einbeziehenden Schätzung, kamen über 10.000 Fachbesucher aus 104 Ländern zur imm cologne 2026, der Auslandsanteil lag bei rund 57 %.