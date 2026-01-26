„Effizient, pur und mit einer perfekten Saftausbeute“

Neu: Rommelsbacher Zitruspresse ZP 50

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 26.01.2026

Die neue Zitruspresse ZP 50 von Rommelsbacher.

Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit braucht der Körper besonders viele Vitamine, um gegen Erkältung&Co gerüstet zu sein. Aber auch sonst freut sich der Körper über einen Frischekick in Form eines Saftes aus gepressten Zitrusfrüchten, was mit der neuen Zitruspresse ZP 50 von Rommelsbacher auch schnell und unkompliziert gelingen soll.

Südfrüchte sind wahre Alleskönner und fester Bestandteil einer modernen, vitalen Ernährung. Ob Orange, Zitrone oder Grapefruit – die Zitruspresse ZP 50 von Rommelsbacher wurde dafür gemacht, diese Aromenvielfalt effizient, pur und mit einer perfekten Saftausbeute zu erhalten. Das Geheimnis liege in der durchdachten Technik, wie Rommelsbacher sagt: „Ihr leiser, dennoch kraftvoller Motor arbeitet mit einem automatischen Rechts-/Linkslauf. Durch den Wechsel der Drehrichtung lösen sich die wertvollen Tropfen noch besser.“

Damit das Gerät für das gesamte Spektrum der Südfrüchte bereit ist, stehen zwei unterschiedliche Presskegel zur Verfügung. „So wird die kleine Limette ebenso präzise ausgepresst wie die große Pampelmuse“, sagt Rommelsbacher. „Besonders komfortabel ist die individuelle Regulierung des Fruchtfleischanteils – ein einfacher Handgriff genügt, um die Konsistenz des Saftes genau auf den persönlichen Geschmack abzustimmen.“

Neben der Funktionalität punktet die ZP 50 mit einem kompakten Design, mit wertiger Edelstahl-Applikationen. Der 600 ml fassende, BPA-freie Saftbehälter ist mit einer praktischen Skalierung ausgestattet und lässt sich für ein sauberes Ausgießen leicht entnehmen. Auch die Pflege des Gerätes ist auf Bequemlichkeit ausgelegt: Alle abnehmbaren Komponenten sind spülmaschinengeeignet, was die Handhabung im oft hektischen Alltag spürbar erleichtert. Ein transparenter Staubschutzdeckel soll zudem dafür sorgen, dass die Presse auch bei längeren Pausen stets hygienisch einsatzbereit bleibt.

Die Zitruspresse ZP 50 ist für 29,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.