Kooperation für flächendeckendes Stationsnetz

Drei und NÖ Landesfeuerwehrverband starten Wetterdatenerfassung

Über den Rand Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 27.01.2026

LBSTV Martin Boyer, Christian Kohl, Senior Head of Enterprise bei Drei, und LBD Dietmar Fahrafellner, erhoffen sich von der Partnerschaft u.a. genauere lokale Wetterdaten für die Feuerwehren in Niederöstereich. (© Matthias Fischer, NÖ LFK)

Daten sind als Grundlage qualifizierter Entscheidungen unerlässlich. Das gilt speziell auch für Wetterdaten. Derzeit baut Drei sein Drei Wetternetz in allen Bundesländern aus. Dazu setzt der Netzbetreiber in Niederösterreich auf eine besondere strategische Kooperation: Gemeinsam mit dem niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband will Drei ein Stationsnetz für lokale Wetterdaten gewinnen.

Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels und immer häufigeren Wetterextremen wie im Herbst 2024 werden möglichst präzise und lokale Wetterprognosen immer wichtiger. Mit Drei Wetter vereint der Telekom-Komplettanbieter Mobilfunk, Digitalisierung und Meteorologie für punktgenaue Wettervorhersagen, damit alle Menschen im Land frühzeitig und genau informiert werden.

„Mit unserem immer dichter werdenden Wettermessnetz verfügen wir über präzise, lokale Wetterdaten in ganz Österreich. Dadurch werden wir das Wetter in nie dagewesener Qualität erfassen und vorhersagen können“, ist Rudolf Schrefl, CEO von Drei, überzeugt.

Nach dem erfolgreichen Start in Vorarlberg mit mehr als dreimal so vielen Messstationen wie bisher, baut Drei sein Wettermessnetz österreichweit aus. Die neue strategische Kooperation mit dem Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband bringt Drei seinem Ziel, 1.000 Wetterstationen in Österreich zu errichten, einen großen Schritt näher.

Vorteil bei lokalen Extremwettereignissen

Ziel der Partnerschaft ist die Errichtung von rund 100 neuen Drei Wetterstationen an Landesfeuerwehr-Gebäuden in ganz Niederösterreich. Damit verbunden ist ein strukturierter Datenaustausch mit dem Landesfeuerwehrverband Niederösterreich und die gezielte Verbesserung der Wettervorhersagen. Mit dem flächendeckenden Messnetz können insbesondere bei lokalen Extremwettersituationen wertvolle Informationsvorsprünge für Einsätze erzielt werden, um Einsatzentscheidungen noch treffsicherer zu machen. Zusätzlich profitieren die Feuerwehren in Niederösterreich von Unwetterwarnungen über das Produkt „Meteosafe“.

„Die zunehmenden Wetterextreme stellen die Feuerwehren vor immer größere Herausforderungen. Für sichere und effiziente Einsätze sind präzise, lokale Wetterdaten heute unverzichtbar“, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. „Mit der Partnerschaft mit Drei und dem Ausbau eines flächendeckenden Wettermessnetzes an Feuerwehrstandorten schaffen wir eine wichtige Grundlage für bessere Lagebeurteilungen und fundierte Einsatzentscheidungen.“

Die neuen Wetterstationen liefern Echtzeitdaten direkt aus den Einsatzgebieten und erhöhen damit sowohl die Sicherheit unserer Einsatzkräfte als auch den Schutz der Bevölkerung in Niederösterreich. Diese Kooperation ist ein wesentlicher Schritt, um den Bevölkerungsschutz und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren nachhaltig zu stärken.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Landesfeuerwehrverband Niederösterreich einen starken Partner gewinnen konnten. Um unser Ziel, das dichteste österreichweite Wetternetz mit 1.000 Stationen, zu realisieren, appellieren wir an weitere Einsatzorganisationen und Gemeinden in ganz Österreich, sich unserem zukunftsweisenden Projekt per Mail an wetter@drei.com anzuschließen. Alle, die uns einen Mess-Standort zur Verfügung stellen, der optimal in unseren Netzausbauplan passt, erhalten eine professionelle Drei Wetterstation gratis“, ergänzt Christian Kohl, Senior Head of Enterprise bei Drei.