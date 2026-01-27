Eintritt in die nächste Phase

iRobot & Picea: Übernahme abgeschlossen

Kleingeräte | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 27.01.2026

Die Zukunft von Haushaltsroboterpionier iRobot scheint gesichert. (Foto: iRobot)

Mitte Dezember 2025 wurde bekannt, dass iRobot in den USA Insolvenz angemeldet hat und im Rahmen eines Chapter-11-Verfahrens an den langjährigen strategischen iRobot-Partner Picea übergehen soll. Gestern informierte das Unternehmen, dass die Übernahme abgeschlossen und Picea nun Eigentümer von iRobot ist. Die Zukunft des Haushaltsroboterpioniers scheint also gesichert.

In den letzten Jahren hatte es iRobot nicht leicht. Die Krise gipfelte darin, dass der einstige Staubsaugroboter-Pionier im Dezember 2025 in den USA Insolvenz anmelden musste. Es gab jedoch auch eine gute Nachricht für Konsumenten und Handelspartner: iRobot sollte im Rahmen eines Chapter-11-Verfahrens an Picea (einer der weltweit größten (OEM-)Hersteller von Staubsaugerrobotern und seit 2023 strategischer Partner von iRobot) übergehen und das Haushaltsrobotik-Business unverändert weitergehen. (elektro.at berichtete)

Das Schreiben an Partner

Gestern (26. Jänner) informierte iRobot, dass die Übernahme abgeschlossen ist. In einem Schreiben an die Handelspartner heißt es:

„Wir freuen uns, Sie darüber informieren zu können, dass iRobot – das globale Consumer-Robotikunternehmen hinter der ikonischen Roomba – heute den Beginn eines neuen und gestärkten Kapitels bekannt gegeben hat.

Picea hat nun die vollständige Eigentümerschaft an iRobot übernommen, womit das Unternehmen das gerichtlich überwachte Verfahren abgeschlossen hat.

Mit der Übernahme durch Picea ist iRobot nun bereit, seine Geschäftstätigkeit mit einer verbesserten finanziellen Ausgangslage fortzusetzen. Dies ermöglicht weiterhin gezielte Investitionen in Innovation, Produktqualität und das Vertrauen der Verbraucher in Europaund im Vereinigten Königreich.

Mit einer gestärkten finanziellen Basis und einer langfristig ausgerichtetenEigentümerstruktur ist iRobot gut positioniert, um die Entwicklung der nächsten Generation intelligenter Reinigungslösungen für das Zuhause zu beschleunigen. Der neue Eigentümer Picea ist seit vielen Jahren der wichtigste Fertigungspartner von iRobot und gewährleistet damit Kontinuität, tiefgehende technische Expertise sowie durchgehend hohe Produktionsstandards.

Für europäische Verbraucher bedeutet dies weiterhin Vertrauen in die Marke iRobot – mit zuverlässigen Produkten, verbesserter Leistung und einem klaren, langfristigen Bekenntnis zur Innovation.

Datenschutz und Privatsphäre haben für iRobot weltweit weiterhin höchste Priorität. Als Teil seiner gestärkten Führungs- und Governance-Struktur hat iRobot „iRobot Safe“ eingerichtet – eine unabhängige, in den USA ansässige Einheit, die für die Aufsicht über den Schutz von Verbraucherdaten verantwortlich ist.

Diese Struktur wurde geschaffen, um Transparenz, Verantwortlichkeit und starke Schutzmechanismen im Einklang mit internationalen Erwartungen an den Datenschutz sicherzustellen, einschließlich der Anforderungen für Verbraucher in der EU und im Vereinigten Königreich.

iRobot agiert weiterhin als globales Unternehmen, bei dem Innovation, Ingenieurarbeit und Produktentwicklung von erfahrenen Teams in den USA geführt werden, während Kunden und Partner in Europa über etablierte regionale Organisationen sowie über den Einzelhandel und den Direktvertrieb an Endverbraucher betreut werden.

Mit weltweit Millionen verkaufter Roboter und mehr als zwei Jahrzehnten Marktführerschaft in seiner Kategorie tritt iRobot nun in die nächste Phase ein – mit dem Fokus auf die Bereitstellung zuverlässiger, hochwertiger Robotiklösungen, die den Alltag von Haushalten in ganz Europa erleichtern.“

Bei Fragen zu iRobot oder dem Exklusivdistributor für Österreich und Deutschland, Witt, sollen sich Handelspartner an ihr lokales Witt-Team wenden. In Österreich und Deutschland verantwortet dieses (als Vertriebsleiter und Prokurist) Christoph Lang (erreichbar unter cla@wittaustria.com)