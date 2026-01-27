Beeindruckende Bildqualität, vereinfachte Installation und höhere Zuverlässigkeit

ISE 2﻿026: LG Electronics präsentiert neues L﻿G MAGNIT Micro-LED-Display

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 27.01.2026

LG Electronics präsentiert auf der ISE 2026 sein neues LG MAGNIT Micro-LED-Display. (© LG Electronics)

Vom 3. bis 6. Februar findet in Barcelona Europas größte Fachmesse für kommerzielle Displays, die Integrated Systems Europe (ISE) 2026, statt. LG Electronics (LG) wird natürlich auch vor Ort sein und sein neues LG MAGNIT Micro-LED-Display vorstellen. Auszeichnen soll sich das Display durch seine ultrahohe Auflösung, skalierbare Bildschirmkonfigurationen sowie eine verbesserte Installationsfreundlichkeit.

Der Name LG MAGNIT leitet sich von „magnificent“ und „nit“, der Einheit für Leuchtdichte, ab und verweist auf die hohe Helligkeit und Bildqualität des Displays. Entsprechend ist das System für unterschiedliche kommerzielle Einsatzbereiche ausgerichtet, darunter große Hallen, Auditorien, Konferenzräume, hochwertige Einzelhandelsflächen sowie Broadcast-Studios und Leitstellen. Zudem zielt LG mit dem MAGNIT Micro-LED-Display auf eine einfachere Installation sowie geringeren Betriebs- und Wartungsaufwand ab. Ein Beispiel dafür ist die neu eingesetzte Line-to-Dot (LTD)-Technologie. Diese soll potenzielle Zeilenfehler in punktbezogene Fehler umwandeln, sodass ein etwaiges Pixelproblem auf einen einzelnen Punkt begrenzt bleibt. Das reduziere sichtbare Störungen deutlich und ermöglicht „ein angenehmeres, nahtloses Seherlebnis“, so LG.

Einfache Installation

Laut LG ist das neue Modell schlanker als frühere Versionen und integriert eine Technologie, die eine einfache und präzise Justierung der Ausrichtung ermöglichen soll. Traditionell nahmen Installateure die Ausrichtung der Cabinets von hinten vor und prüften das Ergebnis anschließend von vorne. LG MAGNIT vereinfache diesen Prozess durch eine patentierte Frontzugangs-Ausrichtungstechnologie, mit der Feinanpassungen direkt von der Vorderseite des Displays vorgenommen werden können, wodurch sich die Installationszeit bei großflächigen Screens deutlich verkürze. Darüber hinaus unterstützt LG MAGNIT Installationen über große Distanzen: LED-Cabinets und Controller können nach eigenen Angaben bis zu 10 Kilometer voneinander entfernt installiert werden. Durch den Einsatz von Glasfaserkabeln statt kurzer Ethernet-Kabel ermögliche das Display den zentralen Betrieb und die zentrale Verwaltung mehrerer kommerzieller Displays von einem einzigen Standort aus – etwa aus einem entfernten Kontrollraum.

Zudem nutzt LG MAGNIT eine schwarze Beschichtung auf der Vorderseite des Displays, die im Vergleich zu herkömmlichen LED-Displays tiefere Schwarztöne erzeugen soll. Diese Beschichtung maximiere den Kontrast und verbessere die Farbgenauigkeit der LED-Elemente. Gleichzeitig wirkt sie als Schutzschild gegen Feuchtigkeit, Staub und äußere Einwirkungen und erhöht damit die Gesamtrobustheit. „Das neue LG MAGNIT Display integriert eine Reihe differenzierter Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die immersiven Seherlebnisse und die betriebliche Zuverlässigkeit zu liefern, die unsere B2B-Kunden suchen“, sagte Nicolas Min, Leiter des Geschäftsbereichs Information Display bei der LG Media Entertainment Solution Company. „Dieses Produkt zeigt klar unser Engagement, den Markt für kommerzielle Displays anzuführen, indem wir durch Innovation neue Standards setzen.“