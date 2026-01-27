Kooperation mit HTL Mössingerstraße

Sonepar: KNX-Schalttafeln für neues Kompetenzzentrum entwickelt

Energiezukunft E-Technik | 0 | Wissen | Wolfgang Schalko | 27.01.2026

Die vier KNX-Applikationswände bereichern nun das Sonepar Kompetenzzentrum in Klagenfurt. (© Sonepar)

Von April bis September 2025 fertigten Schüler der HTL Mössingerstraße vier KNX-Schalttafeln für das Kompetenzzentrum der Sonepar Niederlassung in Klagenfurt an. Die Tafeln werden ab heuer in KNX-Kursen des Sonepar Campus sowie in der Kundenberatung eingesetzt.

In enger Zusammenarbeit zwischen Sonepar und der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt entstand ein herausragendes Praxisprojekt: KNX-Komponenten wurden von Sonepar in Rücksprache mit dem zertifizierten KNX-Trainer konzipiert, daraus realisierten die Schüler der Fachrichtung Elektrotechnik unter der Anleitung von HTL-Lehrer Josef Hubmann die vier mobilen KNX-Applikationswände. Die vollwertigen Schalttafeln sind nun im Kompetenzzentrum am Sonepar-Standort Klagenfurt im Einsatz und unterstreichen die erfolgreiche Verbindung von Theorie und Praxis. Die Besonderheit: Anders als industriell vorgefertigte Tafeln eines einzelnen Herstellers vereinen diese individuellen Tafeln Komponenten von verschiedenen Herstellern, u.a. von ABB, Siemens, MDT, Gira, Niko, SmartLed und Jung.

Für die Schüler stellte das Projekt eine seltene Gelegenheit dar, mit modernsten Komponenten verschiedener Hersteller zu arbeiten und sich intensiv mit deren Funktionen und Einsatzmöglichkeiten auseinanderzusetzen. „Es war ein bisschen wie Weihnachten für unsere Schüler:innen“, beschrieb Alexander Ronacher, Werkstättenleiter der HTL Mössingerstraße, die Begeisterung im Team.

Die vier KNX-Applikationswände werden ab 2026 sowohl in KNX-Grund- als auch Aufbaukursen des Sonepar Campus eingesetzt, der österreichweit in allen vier Regionen Schulungen anbietet. Parallel stehen sie im Kompetenzzentrum für die Kundenberatung zur Verfügung, sodass Interessenten nun verschiedene Systeme testen und vergleichen können – ohne Kaufdruck und mit kompetenter Beratung. „Mit den neuen KNX-Applikationswänden können wir herstellerübergreifende Kurse anbieten, in denen die Teilnehmenden unterschiedliche Programmiermöglichkeiten kennenlernen. Das stärkt die fachliche Kompetenz unserer Partner und macht sie fit für die Anforderungen der Praxis“, erklärt Nina Heilmann, Ansprechpartnerin Sonepar Campus.

Albert Zarfl, Leitung Sonepar Kompetenzzentrum, betont den Wert der regionalen Zusammenarbeit: „Das Projekt zeigt, wie wertvoll die Kooperation mit regionalen Bildungseinrichtungen ist. Wir danken der HTL Mössingerstraße und unseren Lieferanten ABB, Siemens, MDT, Gira, Niko, SmartLed und Jung für die großartige Unterstützung. Damit ermöglichen sie herstellerneutrale Schulungen und Vergleiche.“