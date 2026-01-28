Fit in Sachen Mobilfunk?

FMK präsentiert neuen Tabletkurs für Pädagogen

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 28.01.2026

Der Online-Kurs des FMK bietet Hintergrundwissen zu Technik, Geschichte und Sicherheit von Mobilfunk.

Mobilfunk ist aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Dennoch ist das Wissen über Geschichte, Technik und Sicherheit oft sehr lückenhaft. Das Forum Mobilkommunikation stellt deswegen für Pädagogen sowie alle Interessierte den FMK-Tabletkurs zur Verfügung. Das Ziel: Eine smartere Nutzung der Smartphones zu ermöglichen.

Das Forum Mobilkommunikation ist überzeugt: Wer weiß, wie Mobilfunk funktioniert, kann das Smartphone auch smarter nutzen. Deshalb wurde von der Bildungsagentur Content Pool gemeinsam mit dem FMK der Onlinekurs „Fit in Sachen Mobilfunk?“ entwickelt, der am Smartphone, Tablet und PC absolviert werden kann.

Smarttphone smarter nutzen

Der Kurs wendet sich nicht nur an Lehrer, die sich damit gezielt auf Gespräche mit ihren Schüler im Unterricht vorbereiten möchten, sondern an alle, die sich für das Thema Mobilfunk interessieren und ihr Wissen rund um Mobilfunktechnik erweitern wollen. In etwa zehn Minuten erhalten Teilnehmende kompakte, leicht verständliche Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Mobilfunk.

Der Kurs soll die Frage „Was ist Mobilfunk?“ auf leicht verständliche Weise beantworten und erläutert, wie die Technik dahinter funktioniert, wie Signale übertragen werden, wie Netzwerke miteinander kommunizieren und welche technischen Prinzipien hinter der mobilen Datenübertragung stehen. Das Kapitel „Geschichte“ beschäftigt sich damit, wie sich der Mobilfunk von den ersten analogen, handvermittelten Funknetzen hin zum modernen 5G-Netz entwickelte.

Der Onlinekurs widmet sich daneben auch dem Thema Mobilfunk und Gesundheit. Anhand wissenschaftlich belastbarer Informationen wird erklärt, warum Smartphones und Mobilfunkstationen sicher sind.

Anmeldung und Teilnahme ist anonym und kostenlos

Eine Anmeldung zur Nutzung des Material ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist anonym und kostenlos. Der Kurs ist ab sofort unter https://www.lehrer.at/onlinekurs_mobilfunk/ verfügbar und steht allen Interessierten jederzeit kostenlos zur Verfügung.