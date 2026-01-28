Von Vösendorf nach Wien 22.

MediaMarkt: Das Headquarter zieht um

Die Branche | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 28.01.2026

Die Zentrale von MediaMarkt Österreich zieht um. (Foto: Redaktion)

MediaMarkt Österreich übersiedelt seine Zentrale – vom angestammten Standort in Vösendorf nach Wien. Ende 2026 soll es voraussichtlich soweit sein, wie der Elektroriese seine Geschäftspartner in einem Schreiben informiert.

Bei MediaMarkt ist gerade ein massiver Veränderungsprozess im Gange, der zuletzt in der Übernahme durch den chinesischen Konzern JD.com gipfelte (elektro.at berichtete). Nun steht eine weitere Veränderung an: Der Umzug der österreichischen Zentrale, die gefühlt fix mit Vösendorf bzw. dem Areal rund um den Einkaufstempel Shopping City Süd verbunden war. Das Headquarter wird nun nach Wien verlegt, wie MediaMarkt in einem Schreiben an seine Geschäftspartner informiert:

„(…) ein Standortwechsel ist immer ein besonderer Moment: Er steht für Weiterentwicklung, Aufbruch und die Chance, gewachsene Strukturen in eine neue, zukunftsorientierte Umgebung zu überführen – damit verbindet MediaMarkt den Umzug der Zentrale. Mit genau dieser Vorfreude und gespannter Erwartung möchten wir Sie über eine wichtige Veränderung informieren: Unser Headquarter wird übersiedeln!

Von Vösendorf aus machen wir uns auf an einen neuen Standort in Wien. Ab voraussichtlich Ende 2026 werden wir unser Headquarter im DC Tower 1, in der Donau-City im 22. Bezirk aufschlagen.

Wir rücken mit diesem Schritt nicht nur näher in die Wiener Innenstadt, sondern ziehen auch in deutlich modernere Büroräumlichkeiten – Räume, die uns ermöglichen, ein Arbeitsklima zu schaffen, das unsere Zusammenarbeit stärkt und unsere Produktivität fördert.“

Im Laufe dieses Jahres soll der neue Standort Gestalt annehmen und schließlich, gegen Ende des Jahres, der Umzug vonstattengehen, so der Elektrohändler weiter. Für die Geschäftspartner soll sich „nichts ändern“ – „aktuell“ zumindest, wie hinzugefügt wird. Soll heißen: „Sämtliche Vereinbarungen, Zuständigkeiten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben bis auf Weiteres unverändert. Auch die gewohnten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.“ Über allfällige relevante Änderungen werde MediaMarkt seine Partner „selbstverständlich auf dem Laufenden halten“, so der weitere Wortlaut des Schreibens, das der elektro.at-Redaktion vorliegt. Und natürlich: „Mit dem Wechsel unseres Standorts blicken wir bei aller Veränderung mit Freude auf die Fortführung der langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Ihnen.“