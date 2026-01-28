Vielfältig und gleichzeitig strukturiert

shöpping.at: Das Einkaufsverhalten der Österreicher 2025

Hintergrund | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 28.01.2026

shöpping.at, der Online-Marktplatz der Österreichischen Post, hat sich die Online-Shopping-Trends der Österreicher angesehen. Demnach zeigten Millionen Suchanfragen und Bestellungen, wie vielfältig und gleichzeitig strukturiert das Einkaufsverhalten der Österreicher im Jahr 2025 war.

shöpping.at analysierte die Shopping-Trends der Österreicher im Jahr 2025. Margit Waldau, Leiterin von shöpping.at sagt: „Das Jahr 2025 war für shöpping.at ein Jahr mit starker Nachfrageentwicklung und einer klaren Tendenz zu markenstarken, langlebigen und saisonal relevanten Produkten. Besonders stark nachgefragt wurden Produkte aus den Kategorien Baumarkt & Garten, Haushalt & Wohnen und Elektronik. “

Aus dem Einkaufsverhalten der Österreicher auf shöpping.at lassen sich für 2025 gleich mehrere Entwicklungen ableiten:

Technik im Fokus : Zum Jahresbeginn standen Technik und Hardware klar im Mittelpunkt. Besonders häufig gekauft wurden Computer und Fernseher , während die Suchanfragen vor allem Mikrowellen, Kopfhörer und Wasserkocher betrafen.

: Zum Jahresbeginn standen Technik und Hardware klar im Mittelpunkt. Besonders häufig gekauft wurden Computer und , während die Suchanfragen vor allem betrafen. Sauberkeit und Fitness: Im Frühling verlagerte sich das Einkaufsverhalten deutlich Richtung Haushalt und Garte n. Besonders gefragt waren Reinigungsprodukte sowie Gartengeräte wie Rasenmäher oder Schläuche. Gleichzeitig stieg das Interesse an Sneakern, Laufschuhen und E-Scootern.

n. Besonders gefragt waren Reinigungsprodukte sowie Gartengeräte wie Rasenmäher oder Schläuche. Gleichzeitig stieg das Interesse an Sneakern, Laufschuhen und E-Scootern. Heimwerken, Hardware, Labubus: Im Sommer und Herbst zeigte sich ein deutlicher Heimwerkerboom: Baumaterial, Werkzeug und anderer Heimwerkerbedarf waren besonders gefragt. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Video und TV-Produkten . Bei den Suchen lagen Klimaanlagen, Kühlschränke, Klimageräte und Smartphones weit vorne. Eine deutliche Nachfragespitze gab es auch rund um die seltsamen chinesischen Plüschfiguren Labubus.

. Bei den Suchen lagen weit vorne. Eine deutliche Nachfragespitze gab es auch rund um die seltsamen chinesischen Plüschfiguren Labubus. Kuschelig, weihnachtlich und ohne Fett: Im Winter rückten Spielzeug, Wintersportartikel sowie Haushalts- und Küchenprodukte in den Fokus. Besonders stark gesucht wurden u.a. Airfryer, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen sowie Raclette-Sets.

in den Fokus. Besonders stark gesucht wurden u.a. Airfryer, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen sowie Raclette-Sets. Markenqualität: „2025 zeigte sich erneut, dass die Österreicher stark zu hochwertigen und bekannten Marken greifen. Zu den ganzjährig am häufigsten gesuchten Marken zählten etwa Apple, Samsung, Lego, Tonies, Gardena oder Makita – ein deutliches Zeichen für die hohe Investitionsbereitschaft in langlebige Qualitätsprodukte“, berichtet Margit Waldau.

Zwei Lager

Beim Online-Shopping teilt sich Österreich laut shöpping.at-Analyse grob in zwei Lager: Im Westen und im Süden wurde vor allem klassisch für die Bereiche Haus und Garten eingekauft, in den anderen Landesteilen stand klar das typische Heimwerken und das benötigte Werkzeug samt Material an erster Stelle.