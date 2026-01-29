86% der Mitarbeitenden bestätigen exzellente Arbeitsplatzkultur

BSH Österreich erhält erneute Auszeichnung als „Great Place To Work“

Hintergrund Hausgeräte | 1 | | Dominik Schebach | 29.01.2026

Die beiden GF , Andreas Diepold und Alexandra Dietmair, können sich auch dieses Jahr über eine Top-Bewertung der BSH Hausgeräte bei "Great Place To Work" freuen.

BSH Österreich darf sich erneut über die Auszeichnung als hervorragender Arbeitgeber in Österreich freuen: Das Unternehmen wurde von Great Place To Work, in der jüngsten Erhebung als „Great Place To Work“ bestätigt. Der beeindruckende Gesamtwert von 86% zeigt, dass die BSH Österreich ein hochattraktiver Arbeitgeber ist, der ein angenehmes und wertschätzendes Arbeitsumfeld bietet.

„Für uns ist es ein wesentlicher Anspruch, nicht nur intern regelmäßig Feedback einzuholen, sondern uns auch extern messen zu lassen. Wir freuen uns sehr über das großartige Ergebnis und die erneute Auszeichnung als Great Place To Work“, so Andreas Diepold, Geschäftsführer der BSH Österreich, und weiter: „Besonders stolz macht mich, dass unsere Mitarbeitenden unsere Unternehmenskultur als fair, respektvoll und von starkem Zusammenhalt geprägt wahrnehmen. Die Auszeichnung bestätigt unsere Unternehmenswerte und ist zugleich ein großes Dankeschön an alle Mitarbeitenden, die täglich zu einem positiven und inspirierenden Miteinander bei der BSH beitragen“

Die Erhebung fand Ende des Jahres 2025 mittels einer anonymen Befragung durch Great Place To Work, einem unabhängigen Unternehmen, das seit über 30 Jahren weltweit Befragungen zur Attraktivität von Arbeitgebern durchführt, unter allen Mitarbeitenden der BSH Österreich statt, sowohl in der Zentrale in Wien als auch im Außendienst in den Bundesländern. In Österreich sind die meisten Mitarbeitenden im eigenen Kundendienst sowie im Vertrieb tätig. Der Fokus der Erhebung lag auf zentralen Aspekten der Arbeitsumgebung, einschließlich des Arbeitsplatzes, der Führungskräfte und der Zusammenarbeit mit den Kollegen. Die erneute Zertifizierung belege den hohen Stellenwert, den eine positive Unternehmenskultur bei der BSH einnimmt.

Flexible Arbeitsmodelle, Benefits und Fokus auf Gesundheit

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die hohe Arbeitgeberattraktivität der BSH Österreich sind die flexiblen und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen. Dazu zählen moderne Arbeitszeitmodelle, großzügige Home-Office-Regelungen sowie zahlreiche Benefits: Mitarbeiterrabatte auf das gesamte BSH-Produktsortiment, betriebliche Altersvorsorge, Zuschüsse zur Kantine, ein Job-Ticket oder eine Zuzahlung zum Klimaticket sowie Job-Rad-Leasing.

Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Maßnahmen im Bereich Gesundheit und persönliche Entwicklung – darunter Mental-Health-Coaching, Weiterbildungs- und Mentoringprogramme, eine jährliche kostenlose Vorsorgeuntersuchung sowie Sportangebote und Massagen am Wiener Standort. Mit der unternehmensweiten Plattform „befit“ stehen Fitness- und Gesundheitsangebote auch standortunabhängig zur Verfügung. Ein weiteres Highlight ist die jährlich stattfindende „Diversity Week“, die konzernweit dem Thema Vielfalt gewidmet ist. Diese vielfältigen Angebote leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass sich die Mitarbeitenden wertgeschätzt fühlen und ihr Potenzial bestmöglich einbringen können.

Zukunftsweisende Investition mit Beteiligung

„Die Ergebnisse der Great Place To Work-Befragung liefern uns nicht nur eine Bestätigung, sondern auch eine fundierte Grundlage, um gezielt weiter an Verbesserungen zu arbeiten und unsere Arbeitsplatzqualität kontinuierlich weiterzuentwickeln. Heuer haben wir uns umfangreiche Investitionen in unseren Firmenstandort in Wien vorgenommen, mit dem Ziel, ihn noch attraktiver zu gestalten. Dazu läuft aktuell eine eigene Umfrage, um alle Mitarbeitenden an diesem zukunftsweisenden Umbau maßgeblich zu beteiligen und ihre Wünsche an einen Arbeitsplatz bestmöglich zu erfüllen“, so Diepold abschließend.