Küchenhelfer und Designobjekt

Die neuen Kombi-Mikrowellen von Smeg

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 29.01.2026

Smeg beweist mit seinen ersten Tisch-Mikrowellengeräten einmal mehr: Selbst Alltagshelfer können ein Stil-Statement sein, ohne dabei Kompromisse in Funktion und Qualität eingehen zu müssen. (Bild: Smeg)

Sie ist nicht nur ein Küchenhelfer, sondern auch ein Designobjekt - die neue freistehende Tisch-Mikrowelle von Smeg, die noch dazu mehrere Funktionen vereint, und somit großes Potential hat, sowohl Hobbyköche als auch Ästheten gleichermaßen zu begeistern.

Vom Allerweltsteil zum Style-Statement: Dieses Kunststück ist Smeg mit der neuen Kombi-Tisch-Mikrowelle geglückt. Denn das Gerät im Collezione Design vereinfacht nicht nur komplexe Zubereitungen, indem es Speisen schonend gart und Kochroutinen beschleunigt. Dieser Küchenhelfer ist auch ein edles Designstück, das man gerne auf der Arbeitsfläche zeigt. Die Mikrowelle in stylisch-mattem Look gibt es in zwei Varianten: zum einen mit Grill, Heißluft und Air-Fry sowie in einer weiteren Version mit Grill. Und Smeg wäre nicht Smeg, stünden nicht auch mehrere angesagte Farben zur Auswahl. So reicht die Palette der Kombi-Tisch-Mikrowellen von Mattweiß über Mattschwarz bis zu den Trendtönen Emerald Green und Stormblue.

Design made in Italy

Die neuen Kombi-Geräte sind die ersten Mikrowellen-Modelle des italienischen Familienunternehmens für die Arbeitsfläche. Die klaren Linien verleihen ihnen eine gewisse Eleganz. Verstärkt wird diese noch durch das matt lackierte Metallgehäuse und eine farblich abgestimmte Vollglastür. Die Bedienfront aus gebürstetem Aluminium mit polierten Kanten und das leuchtende LCD-Farbdisplay unterstreichen den edlen Look des Designs Collezione. Damit greifen die Mikrowellen übrigens die Formensprache der beliebten Smeg Espressovollautomaten, Soda-Maker und digitalen Küchenwagen auf.

Kombi-Tisch-Mikrowelle mit Heißluft und Grill

Von Air-Fry über Grill bis Heißluft: Die neue Kombi-Mikrowelle wird als die optimale Küchenlösung für all jene beschrieben, die gesunde, frische Gerichte lieben, aber keine Zeit verlieren wollen. Dank neun Garfunktionen werden Speisen im 27 Liter großen Innenraum gleichmäßig und schonend zubereitet. Mit dem „Chef-Menü“ bietet das Gerät außerdem 25 Automatikprogramme für Fleisch, Fisch, Gemüse, Desserts oder knusprige Pizza: einfach auswählen und starten. Ebenfalls praktisch: Dank der Multi-Step-Funktion lassen sich zwei Gartechnologien mühelos nacheinander zu einem einzigen Kochvorgang kombinieren. Auch Funktionen wie Quick-Start und das +30-Sekunden-Feature sollen den Alltag vereinfachen.

Zudem soll das umfangreiche Zubehör dabei helfen, dass jedes Gericht gelingt. „Eine Verbindung aus Inverter- und Drehtellertechnologie sorgt dabei für perfekte Ergebnisse bei voller Energieeffizienz“, verspricht Smeg. Apropos Energie: Die Mikrowelle hat eine Leistungsaufnahme von bis zu 900 Watt, die sich in fünf Stufen regulieren lässt. Der Grill arbeitet mit bis zu 1.000 Watt, der integrierte Heißluftofen bei bis zu 2.100 Watt.