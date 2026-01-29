Winteraktion spendet 27.500 Suppen an Suppenbus

Drei und seine Social Media-Fans erneut Caritas Wien-Großspender

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 29.01.2026

Klaus Schwertner (Caritas Wien) und Rudolf Schrefl (Drei) verteilen gemeinsam heiße Suppe. (© Drei / Wirl Photo)

Auch diesen Winter sammelte Telekommunikationsanbieter Drei mit seiner sozialen Initiative "DreiHilft" heiße Suppen für den Canisibus, den Suppenbus der Caritas der Erzdiözese Wien. Drei fragte dafür auf Facebook, Instagram und TikTok nach den liebsten Suppenzutaten seiner Fans und machte aus jeder kommentierten Suppenzutat eine echte Suppe. Das Endergebnis: rund 27.500 Suppen.

„Unsere Winteraktion zeigt auch heuer wieder, wie wichtig gemeinsames Engagement ist. Social Media-Fans und Mitarbeitende von Drei haben erneut fleißig Suppen gesammelt und damit ein gutes Ergebnis erzielt“, freut sich Rudolf Schrefl, CEO von Drei. „Mit Drei Hilft ermöglichen wir so über drei Monate hinweg täglich warme Canisibus-Mahlzeiten. Danke an alle, die wieder einmal mit Herz und Einsatz dabei waren.“

Die ersten dampfenden Suppenschüsseln verteilte Schrefl wieder bei winterlichen Temperaturen gemeinsam mit Caritasdirektor Klaus Schwertner und Canisibus-Freiwilligen auf einer der Suppenbus-Touren durch Wien.

„Der Bedarf an Hilfe war selten so hoch. Teuerung und Kürzungen bringen immer mehr Menschen unter Druck, die eisigen Temperaturen der letzten Wochen sind eine zusätzliche Belastung und auch lebensgefährlich für obdachlose Menschen. Umso schöner, dass durch den Einsatz der Drei-Community erneut zahlreiche warme Suppen für Menschen in Not ermöglicht werden konnten. Vielen Dank an Drei und alle Unterstützern für diese gelebte Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft!“, so Caritasdirektor Klaus Schwertner dazu.

Die Canisibus-Suppe: eine Mahlzeit

Der Gesamterlös der Drei Hilft-Winteraktion kommt dem Caritas Canisibus zugute. Seit 35 Jahren versorgt er obdachlose und armutsbetroffene Menschen jeden Abend verlässlich mit heißer Suppe – an zehn Stationen in Wien. Für viele der bis zu 400 Gäste bedeutet diese Suppe die einzige warme Mahlzeit am Tag. Deshalb ist die Canisibus-Suppe eine vollwertige, sättigende Speise, die täglich aus nährstoffreichen Zutaten zubereitet wird. Rund 100.000 Teller Suppe werden jedes Jahr ausgegeben. Freiwillige kochen diese täglich frisch, verladen die Suppe in zwei Busse und ein E-Lastenrad und bringen sie direkt zu den Menschen, die sie brauchen.