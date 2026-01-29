Reno 15 vor dem Marktstart

OPPO kündigt neue Smartphone-Serie an

Dominik Schebach | 29.01.2026 | 0 |

Mit der Reno 15-Serie will OPPO seine Präsenz in Österreich verstärken

OPPO will seine Präsenz auf dem österreichischen Markt ausbauen. Dazu kündigt der Hersteller den Launch seiner neuen Reno 15-Serie in Österreich an. Das Reno15 Pro 5G, das Reno15 5G und das Reno15 F 5G sollen „zeitnah“ auf der offiziellen Website und bei MediaMarkt verfügbar sein.

„Mit der Reno15-Serie und der Partnerschaft mit MediaMarkt schlagen wir heute ein neues Kapitel für OPPO in Österreich auf. Dieser Schritt unterstreicht unsere Ambition, eine führende Rolle im österreichischen Mobilfunkmarkt einzunehmen. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern die Messlatte für Qualität und Service noch höher zu legen“, sagt Rudolf Mayrhofer-Grünbühel, CCO bei OPPO Österreich.

Die Reno15-Serie legt laut OPPO einen starken Fokus auf Kreative. Die Smartphones verfügen über eine 50-MP-Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera sowie KI-gestützte Tools, die den gesamten kreativen Workflow von der Aufnahme bis zur Bearbeitung vereinfachen und optimieren. Der 6.500 mAh Akku mit 80 W SUPERVOOC-Ladefunktion sorgt dabei für die nötige Ausdauer. Weitere Informationen zu den Mittelklasse-Smartphones, dem genauen Startdatum und Preisen will das Unternehmen zeitnah bekannt geben.