refurbed Jahresbilanz 2025 und Ausblick 2026

2025: „Das Jahr, in dem Kreislaufwirtschaft zum Mainstream wurde“

29.01.2026

Das refurbed-Gründertrio (v.l.): Peter Windischhofer, Jürgen Riedl und Kilian Kaminski (Foto: refurbed)

refurbed blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Unternehmen erreichte laut eigenen Angaben „bedeutende Meilensteine, baute seine Marktführerschaft in Deutschland weiter aus und setzte mit neuen Produktkategorien und wissenschaftlichen Studien wichtige Impulse für die Etablierung von Refurbishment als dritte Konsumkategorie für alle Bereiche des Wohnens neben Neu- und Gebrauchtware“.

Mit einem Wachstum von rund 40 % gegenüber dem Vorjahr setzt das in Wien gegründete Unternehmen seinen Wachstumskurs fort und überschritt im April 2025 die Marke von 2 Milliarden Euro Gesamtaußenumsatz seit Gründung. Nur wenige Wochen später, im Mai 2025, erreichte refurbed die Profitabilität auf Gesamtunternehmensebene, über alle elf europäischen refurbed Märkte hinweg. Das zeigt, dass ein konsequent kreislauforientiertes Geschäftsmodell nicht nur ökologisch wirksam, sondern auch wirtschaftlich tragfähig ist. „Diese Meilensteine sind mehr als nur finanzielle Erfolge“, sagt Peter Windischhofer, Mitgründer von refurbed. „Sie zeigen, dass Refurbishment sich von einer Nischenalternative zu einer Mainstream-Option entwickelt hat – und dass zirkuläre Geschäftsmodelle sowohl wirkungsvoll als auch wirtschaftlich nachhaltig sein können. 2025 war für uns das Jahr, in dem Kreislaufwirtschaft zum Mainstream wurde.”

Eine zentrale Rolle spielte auch 2025 die hohe Kundenbindung mit über 5 Millionen refurbed Kunden in ganz Europa. Seit dem Start des Online-Marktplatzes 2017 konnte refurbed allein in Österreich über 1,5 Millionen Produkte über den Online-Marktplatz verkaufen.

Parallel zum Umsatzwachstum baute refurbed 2025 auch sein Angebot deutlich aus. Das Sortiment wurde auf insgesamt rund 55.000 Produkte erweitert und deckt nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens ab – von Elektronik über Haushalt, Sport und Freizeit bis hin zu Mobilität und Familie. Als wichtiger strategischer Schritt 2025 wurde der Launch der neuen Kategorie Baby- und Kinder-Equipment beschrieben. Mit generalüberholten Produkten wie Kinderwagen, Babytragen oder Hochstühlen erschließt refurbed eine neue Zielgruppe und schließt eine Angebotslücke im Markt für generalüberholte Produkte. „Es ist unser erklärtes Ziel, das Leben der Menschen in allen Bereichen mit refurbished Produkten ausstatten zu können. 2025 sind wir diesem Ziel, ‚das neue Neu‘ für alle Lebensbereiche zu ermöglichen, deutlich nähergekommen. Und wir bauen unser Sortiment weiter aus, um immer mehr Kundenwünsche erfüllen zu können“, so Windischhofer.

50 Millionen Euro Investment für die nächste Wachstumsphase

Im Oktober 2025 sicherte sich refurbed 50 Millionen Euro frisches Kapital – „das größte Investment des gesamten Jahres, denn in Österreich sank das Finanzierungsvolumen insgesamt um 56 %“, so Windischhofer und: „Die Finanzierungsrunde unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Entwicklung unseres Unternehmens und in das Marktpotenzial von Refurbishment. Das Investment dient der europäischen Expansion 2026, dem Ausbau des Produktportfolios sowie Investitionen in Technologie, Automatisierung und datenbasierte Optimierung der Plattform.“

Große Aufmerksamkeit erhielt 2025 die von refurbed gemeinsam mit Fraunhofer Austria veröffentlichte Studie zum Potenzial ungenutzter Smartphones in europäischen Haushalten. Im Auftrag von refurbed ging Fraunhofer Austria in der im Mai veröffentlichten Studie der Frage nach, welchen Impact ein veränderter Endverbraucher-Umgang mit Millionen ungenutzter Smartphones im EU-Raum hätte – insbesondere hinsichtlich Maßnahmen wie Reuse, Repair und Refurbish. Im Bereich „Public Affairs“ engagierte sich refurbed weiterhin konsequent mit dem erklärten Ziel, konkrete politische Fortschritte für die Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Produktionspraktiken durchzusetzen und sicherzustellen, dass refurbished Produkte zu einem festen Bestandteil der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie werden. Als Teil des Ökodesign-Forums begleitete refurbed u.a. die Umsetzung und Weiterentwicklung der neuen Ökodesign-Verordnung sowie die Überarbeitung des „New Legislative Framework“.

Bekämpfung von Elektroschrott im Zentrum der refurbed Wirkungsstrategie

Seit 2025 unterstützt refurbed im Rahmen seiner Impactstrategie u.a. die Organisation minimise bei der Sammlung und dem Recycling von 15 Tonnen Elektroschrott in Mexiko und Indien. Für 2026 lautet das Ziel 20 Tonnen Elektroschrott – mit Schwerpunkt auf Ghana, das am stärksten von den weltweiten Elektroschrott-Exporten betroffen ist. Kilian Kaminski: „Unsere Wirkungsstrategie ist bewusst flexibel. Wir wollen auch 2026 ein vielfältiges Projektportfolio unterstützen – immer dort, wo wir denken, dass wir die größte Wirkung erzielen können. Die Bekämpfung von Elektroschrott ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit und refurbished Produkte sind ein wichtiger Teil der Lösung.”

Ausblick 2026

Auch 2026 steht bei refurbed ganz im Zeichen des Ausbaus des Marktplatzes sowie der Expansion in weitere europäische Länder. Neben der Erweiterung des Produktangebots für Kunden und Markenpartner, die auf refurbished Produkte setzen, stehen auch „thought leadership“-Ziele im Mittelpunkt: refurbed wird sich weiterhin stark auf nationaler und internationaler Politbühne engagieren – die anstehende Umsetzung der EU-Richtlinie zum Recht auf Reparatur in nationales Recht bis Ende Juli 2026 ist dabei ein zentraler Punkt. Zudem soll die Vermeidung von Elektroschrott sowie die Veränderung des Konsumverhaltens in Europa 2026 mit diversen Kampagnen für Kunden in allen europäischen refurbed-Ländern sichtbar werden und in die öffentliche Wahrnehmung treten.