Boost!

Drei: Starkes Internet jetzt 6 Monate gratis

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 30.01.2026

Leistungsfähiges Internet für zu Hause Dank proaktiver Optimierung.

Seit Einführung von Boost! im Herbst 2025 konnte Drei die Zufriedenheit seiner neuen Internetkunden laut einer marketmind Umfrage in allen Qualitätsparametern steigern. So stieg die Zufriedenheit mit dem Boost! Tarif auf über 90%. Seit 29. Jänner 2026 bietet Drei den Internetzugang ab dem Tarif Home Boost! 150 für Neukunden mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer 6 Monate gratis an.

Im Mittelpunkt von Boost! stehen Standort-Optimierung sowie kontinuierliche Qualitäts-Prüfung und proaktiver Service. Dabei ist Boost! österreichweit nutzbar und nutzt je nach Adresse die beste Technologie – 5G, Glasfaser oder Festnetzt. Denn seit Ende 2025 versorgt Drei rund 95 % aller Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 1,4 Millionen aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar.

Im Angebot inkludiert sind ein Top-Router für die optimale Standort-Positionierung inklusive laufende Optimierung und priorisierter Service. So stellt bei 5G Internet Boost! den besten Empfang für den inkludierten Indoor- & Outdoor-Router mittels RouterAssistant App sicher. Diese findet den optimalen Aufstellungsort und ermöglicht die maximale Internetqualität in jeder Wohnsituation. Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche weitere Optimierungstools für alle Technologien: von präzisen Speed-Checks bis zur intelligenten WLAN-Optimierung.

10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix

Neu- oder Bestandskunden die mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif – unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskunden handelt.