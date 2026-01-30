Klar, Einfach, Nachhaltig

Hama stellt sein Kabelsortiment um

Zubehör | 0 | | Julia Jamy | 30.01.2026

Das neue Kabelsortiment von Hama soll sich optimal am PoS präsentieren lassen. (© Hama GmbH & Co KG)

Hama stellt sein Kabelsortiment auf Nachhaltigkeit um. Das neue, systematisch aufgebaute Produktsortiment umfasst zum Start 34 Artikel aus allen relevanten Produktbereichen und soll dem Fachhandel eine besonders einfache und planungssichere Umstellung bieten.

Alle neuen Artikel folgen einer eindeutigen Vorgänger-Nachfolger-Logik und sollen so einen einfachen Austausch am bestehenden Behang ermöglichen. Außerdem sollen gleiche Verpackungsgrößen, ein bewährtes Farbleitsystem sowie ein ansprechendes Design dafür sorgen, dass sich die Kabel optimal am PoS präsentieren. „ Alle relevanten Informationen sind auf einen Blick erfassbar. Die UPE-Preispunkte orientieren sich am Niveau von 2019 und bieten Handelspartnern attraktive Margen bei hoher Planungssicherheit“, so der Zubehörspezialist.

Das klare Nachhaltigkeitszeichen

Alle Kabel werden nach eigenen Angaben in Deutschland plastikfrei verpackt, sind mit einem Kunststoffmantel aus 100% recyceltem Material ausgestattet und ersetzen herkömmliches PVC. Da das Sortiment für langfristig ausgelegt ist, sollen in den nächsten Monaten weitere Artikel nach demselben Prinzip folgen.