Große Pläne

LG Österreich möchte sich neu positionieren

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 30.01.2026

Perry Damiri hat große Pläne für LG Österreich. (© Markus Morawetz)

LG Österreich hat große Pläne: Seit rund einem Jahr ist Perry Damiri als Head of Marketing & E-Commerce für die Bereiche Marke, Kommunikation und digitale Vermarktung verantwortlich. In dieser Funktion setzt Damiri neue Akzente in der Positionierung von LG. Ziel ist es, die Marke im Jahr 2026 in Österreich noch stärker als Love Brand im Technologiesektor zu etablieren.

Seit April 2025 verantwortet Perry Damiri die Marketing-Agenden bei LG Österreich. Begonnen hat die Karriere des 49-jährigen aber bei EMI Music, wo er mit Weltstars wie Tina Turner, Radiohead oder Roxette zu tun hatte. „Bei einer Plattenfirma zu arbeiten, war damals ein Traumjob. Und es war nicht nur eine aufregende Zeit, sondern auch eine prägende“, sagt er rückblickend. „Ich habe damals sehr viel über Marketing und PR gelernt und wie man Persönlichkeiten erfolgreich positioniert und aufbaut.“ Bei seiner nächsten Karrierestation Sony Computer Entertainment arbeitete Damiri als Marketingverantwortlicher maßgeblich daran mit, die Sony PlayStation als Lifestyle-Produkt für breite Zielgruppen zu etablieren und die Spielkonsole aus dem Kinderzimmer ins Wohnzimmer zu holen. „Wir haben dieses vermeintliche Spielzeug erfolgreich ‚erwachsener‘ gemacht.“

Es folgte eine Phase der Selbständigkeit, in der Damiri seine eigene Social-Media-Agentur gründete. Zu seinen Kunden zählten unter anderem DiTech, die Kronen Zeitung und Red Bull. „Das war in der Pionierzeit der sozialen Medien. Digitales Marketing war und ist eine meiner großen Leidenschaften.“ Seine zweite Leidenschaft, die Musik, konnte Damiri außerdem fünf Jahre lang als weltweiter Marketingchef beim AKG-Nachfolger Austrian Audio einbringen.

LG als Love Brand

Als Head of Marketing und E-Commerce leitet er bei LG Österreich aktuell ein fünf-köpfiges, multinationales Team, mit dem er sich ambitionierte Ziele gesetzt hat: „Ich will LG in Österreich zu einer der begehrtesten Love-Brands im Technologiesektor machen. Da sind wir auf einem guten Weg, das möchte ich verstärken.“ Vor allem will er LG noch näher zu den Kunden heranführen, auch emotional: „Wir werden unter anderem unsere Social-Media-Aktivitäten noch weiter ausbauen.“

Damiri verweist zudem auf LG-Produktneuheiten, die 2026 am österreichischen Markt auch in Hinblick auf die bevorstehende Fußball WM starke Akzente setzen sollen. „Mit dem Wallpaper-TV haben wir unter anderem gerade den dünnsten, nur 9 Millimeter dicken, kabellosen Fernseher der Welt vorgestellt“, sagt er.