Freitag, 30. Januar 2026
25. März 2026

PV-Kongress 2026 eröffnet das neue Photovoltaik-Jahr

Photovoltaik | Julia Jamy | 30.01.2026 | |  
Am 25. März 2026 findet im Austria Center Vienna der PV-Kongress 2026 statt. Am 25. März 2026 findet im Austria Center Vienna der PV-Kongress 2026 statt. (© PV Austria) Am 25. März 2026 findet im Austria Center Vienna der PV-Kongress 2026 statt. Im Zentrum der Veranstaltung steht das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) lädt Branchenexperten nach Wien ein, um gemeinsam zu erörtern, welche konkreten Folgen das ElWG für österreichische Unternehmen haben wird.

Durch das im Dezember beschlossene ElWG ergeben sich für PV- und Stromspeicherprojekte neue Vermarktungsmöglichkeiten, zusätzliche Modelle der gemeinschaftlichen Nutzung und mehr Transparenz bei Netzanschlüssen – mit direkten Auswirkungen auf Planung, Betrieb und wirtschaftliche Modelle. Außerdem erleichtern einheitlichere Abrechnungs- und Messkonzepte den kombinierten Einsatz von Photovoltaik und Stromspeichern. Der PV-Kongress ordnet diese Entwicklungen für die Praxis ein. „Das neue Gesetz bietet keinen Aufschwung frei Haus, aber die Chance, neu anzupacken“, sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria. Entscheidend sei, dass sich Photovoltaik- und Stromspeicherbetriebe klar positionieren und rasch in die Umsetzung kommen. Der PV-Kongress biete dafür fachliche Orientierung und den Austausch mit zentralen Akteur aus Politik und Branche.

Vor diesem Hintergrund gibt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus Einblicke in die künftige Ausrichtung beim PV- und Stromspeicherausbau. Im Ländertalk diskutieren die Landesnetzbetreiber ihre Strategien zum künftigen Netzbetrieb und zur Umsetzung des neuen Gesetzes.

Desinformation als Herausforderung

Ein weiterer Schwerpunkt des Kongresses liegt auf dem Umgang mit Desinformation. Die Journalistin Ingrid Brodnig zeigt, wie Desinformation wirkt und wie man Fehleinschätzungen und nachweislich falschen Behauptungen fachlich begegnen kann. Wie stark solche Falschinformationen die politische Debatte und den medialen Diskurs verzerren können, zeigt sich auch an der Diskussion rund um die Systemsicherheit. Am Beispiel Spaniens wird veranschaulicht, welche Rolle Sicherheitsmechanismen im Stromsystem tatsächlich spielen.

Darüber hinaus erwarten die Teilnehmer Beiträge zum systemdienlichen Betrieb von Batterien, zu den neuen Aufgaben der Regulierungsbehörde E-Control sowie zu anstehenden energiepolitischen Vorhaben auf Bundesebene. Abgerundet wird das Programm durch den Start des Innovationsawards für bauwerkintegrierte Photovoltaik 2026.

Eine Anmeldung zum  PV-Kongress 2026 ist bis zum 11. März 2026 möglich. Alle Informationen finden Sie unter: www.pvaustria.at/pv-kongress

