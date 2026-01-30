PV-Kongress 2026 eröffnet das neue Photovoltaik-Jahr

Durch das im Dezember beschlossene ElWG ergeben sich für PV- und Stromspeicherprojekte neue Vermarktungsmöglichkeiten, zusätzliche Modelle der gemeinschaftlichen Nutzung und mehr Transparenz bei Netzanschlüssen – mit direkten Auswirkungen auf Planung, Betrieb und wirtschaftliche Modelle. Außerdem erleichtern einheitlichere Abrechnungs- und Messkonzepte den kombinierten Einsatz von Photovoltaik und Stromspeichern. Der PV-Kongress ordnet diese Entwicklungen für die Praxis ein. „Das neue Gesetz bietet keinen Aufschwung frei Haus, aber die Chance, neu anzupacken“, sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria. Entscheidend sei, dass sich Photovoltaik- und Stromspeicherbetriebe klar positionieren und rasch in die Umsetzung kommen. Der PV-Kongress biete dafür fachliche Orientierung und den Austausch mit zentralen Akteur aus Politik und Branche.

Vor diesem Hintergrund gibt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus Einblicke in die künftige Ausrichtung beim PV- und Stromspeicherausbau. Im Ländertalk diskutieren die Landesnetzbetreiber ihre Strategien zum künftigen Netzbetrieb und zur Umsetzung des neuen Gesetzes.