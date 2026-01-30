Neue modular aufgebaute Einbau-BBQ-Gerätefamilie

Smeg eröffnet die Grill-Saison

Kleingeräte Bilder | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 30.01.2026 |

Ob feines Gemüse oder saftige Steaks – mit der neuen modularen Einbau-BBQ-Gerätefamilie von Smeg soll das nicht nur gut, sondern auch sehr stilvoll gelingen. (Fotos: Smeg)

Bis der Sommer kommt, dauert es noch. Doch Smeg macht jetzt schon große Lust darauf. Das italienische Unternehmen präsentiert nämlich einen neuen, elektrischen Einbau-Grill, der mit seinem modularen Design das Zeug dazu hat, jede Terrasse in eine Gourmet-Küche zu verwandeln und sowohl die Wünsche von Traditionalisten als auch von experimentierfreudigen Grillmeistern zu erfüllen.

Bei den neuen, elektrischen Einbau-Grillern von Smeg handelt es sich eigentlich um eine ganze modular aufgebaute Gerätefamilie, die sich äußerst flexibel, passend zum vorhandenen Platz und je nachdem, wieviele Personen es zu bewirten gilt, präsentiert. Die Elektro-Barbecues gibt es in drei Breiten: 60, 90 und 120 cm. Je nach Modell ist der Grill mit einer, zwei oder drei separat regelbaren Grillzonen ausgestattet. Diese verfügen über einen robusten Grillrost, einen integrierten Warmhalterost und ab einer Breite von 90 cm zusätzlich über eine Teppanyaki-Grillplatte. Zudem bietet Smeg eine umfangreiche Auswahl an Sonderzubehör.

Smeg beschreibt den Einbau-Grill in funktionaler Hinsicht als wahres Powerpaket: „In nur 8 Minuten werden mühelos 260°C erreicht. Die elektronische Temperaturregelung des Grills erfolgt bequem über die jeweiligen Drehknebel, die mit roten LEDs hinterleuchtet werden. Sie zeigen an, ob ein Element gerade noch aufgeheizt wird oder die Wunschtemperatur schon erreicht ist. Die Messung erfolgt in jeder Grillzone durch einen integrierten Temperaturfühler.“

Damit der Grill möglichst effizient genutzt werden kann, hat Smeg die Edelstahlhaube speziell thermisch isoliert. Dadurch bleibe die Außentemperatur niedrig und niemand könne sich daran die Finger verbrennen, so Smeg. Darüber hinaus wurde die Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl nach AISI 316 gefertigt. „Dieses äußerst widerstandsfähige und korrosionsbeständige Material kommt sonst in maritimen Umgebungen zum Einsatz. Und deshalb trotzt auch der Outdoor-Grill Jahr für Jahr selbst widrigen Witterungseinflüssen. Der Spritzschutz aus 2 mm starkem Edelstahl und die Arretierung der geöffneten Abdeckhaube sind zusätzliche Sicherheitsfeatures“, so der Hersteller weiter.

Auch wenn es ums Reinigen geht, zeigt sich der Smeg Elektro-BBQ von seiner benutzerfreundlichen Seite. So ist die von innen emaillierte Abdeckhaube besonders unempfindlich und leicht zu reinigen, wie beschrieben wird. Um an die Fettauffangschale zu gelangen, können die elektrischen Heizelemente einfach nach oben geklappt werden. Auffangschalen und Teppanyaki-Grillplatten wie auch Roste können abschließend in der Spülmaschine gereinigt werden.