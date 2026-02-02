RTR Post Monitor für das 3. Quartal 2025

Der Trend hält an: Weniger Briefe, mehr Pakete

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 02.02.2026

Der soeben veröffentliche RTR Post Monitor für das dritte Quartal 2025 hat keine Überraschungen gebracht. Während die Anzahl der Briefsendungen kontinuierlich zurückgehen, hat die Anzahl der Paketsendungen weiter zugelegt – wenn gleich nur im einstelligen Prozentbereich. Bei den Zustellern dominiert die österreichische Post klar vor Amazon und DPD.

Im Segment des Briefverkehrs setzte sich erneut der Rückgang der Sendungsmengen fort. Im dritten Quartal 2025 wurden laut RTR Post Monitor in Österreich 101,0 Millionen Briefe befördert, das sind rund 11% weniger als ein Jahr zuvor. Der internationale Versand zeigt eine ähnliche Tendenz, wenn auch der Rückgang hier weniger stark ausfällt. Im 3. Quartal wurden 6,1 Millionen Briefe ins Ausland verschickt, das sind gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres 1,3% weniger.

Die Sendungsmengen bei Paketen hingegen steigen weiter. Im dritten Quartal 2025 wurden in Österreich insgesamt 100,9 Millionen Pakete verschickt, das ist ein Anstieg von 3,0% im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Die Österreichische Post AG war mit einem Anteil von 51,7% Marktführer, gefolgt von Amazon mit 16,8% und DPD mit 13,7%.

Von Österreich in das Ausland gingen in Summe 9,1 Millionen Pakete. 8,3 Millionen Stück wurden innerhalb des Europäischen Wirtschaftraums (EWR) zugestellt, 0,8 Millionen gingen in Regionen außerhalb des EWR. In beiden Kategorien ist das im Vergleich mit dem Vorjahresquartal ein deutliches Plus. Marktführer in diesem Bereich ist wiederum die Österreichische Post AG mit einem Anteil von 27,2%, gefolgt von GLS mit 21,8% und UPS mit 21,2%.