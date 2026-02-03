NEFF präsentiert seine erste Dampfschublade

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 03.02.2026

Nun hat auch NEFF seine erste Dampfschublade präsentiert. Dank der schwarzen Glasfront und FlexDesign fügt sie sich nahtlos in die NEFF-Küche ein. (© BSH Hausgeräte)

Gesunde Küche liegt im Trend wie nie zuvor. Wer Gemüse, Fisch oder Reis schonend dämpft, bewahrt Vitamine, Nährstoffe, Farbe und Textur – und holt gleichzeitig das volle Aroma auf den Teller. Mit der neuen NEFF Dampfschublade, die im März 2026 auf den Markt kommt, wird Dampfgaren jetzt noch einfacher, flexibler und stilvoller.

Auf der IFA haben die BSH-Marken Bosch und Siemens bereits Dampfschubladen präsentiert. Nun zieht Einbau-Marke NEFF nach. Denn gerade in kleineren Küchen mit einer Standard-60-cm-Nische wird die NEFF Dampfschublade zum echten Raumwunder, welches sie für kompakte Stadtwohnungen oder Singlehaushalte prädestiniert.

Als eigenständische Lösung lässt sie sich direkt unter der Arbeitsplatte einbauen. Dort macht die 14 cm hohe Dampfschublade eine gute Figur und fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Küchenkonzepte ein – und sorgt immer für maximalen Genuss bei minimalem Platzbedarf. Wer mehr Platz hat, setzt auf die flexible Kombinationsmöglichkeit mit einem Fullsize- Backofen der NEFF Collection N70/90. Während oben gebacken, gebraten oder erwärmt werden kann, werden in einer darunterliegenden Dampfschublade Speisen gleichzeitig schonend gedämpft – clever kombiniert auf kleinstem Raum.

Die elegante schwarze Glasfront wird durch Seitenleisten in vier Akzentfarben – Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey oder Metallic Silver – ästhetisch vollendet. Der besondere Clou: Dank Seamless Combination kann eine durchgehende Seitenleiste zwei Geräte nahtlos miteinander verbinden und so eine echte optische Einheit schaffen – etwa beim Einbau der Dampfschublade unter einem Backofen. Mit Flex Design lassen sich die Seitenleisten zudem jederzeit ganz einfach zu Hause auswechseln – und die Küche bekommt im Handumdrehen einen neuen Look, ganz ohne Geräteaustausch.

LED Touch-Steuerung

Die benutzerfreundliche LED Touch-Steuerung ermöglicht eine intuitive Bedienung mit nur einer Berührung. Einfach das Gargut in die großzügige, herausnehmbare Dampfeinsatz legen – den Rest übernimmt das Gerät, wobei automatische Programme für perfekte Ergebnisse sorgen.

Über Home Connect wird die Dampfschublade auch zum smarten Küchenhelfer: Rezepte, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und der Kochassistent liefern die optimalen Einstellungen, die direkt an das Gerät gesendet werden. Steuerung und Kontrolle sind auch von unterwegs oder per Sprachbefehl möglich.

Mehr als nur Dampfgaren

Neben frischen Lebensmitteln können auch vorgegarte Speisen schonend erwärmt, Teig optimal zum Gehen gebracht, Gefrorenes sanft aufgetaut oder Marmeladengläser und Babyfläschchen hygienisch ausgekocht werden – alles mit der Kraft von Dampf.