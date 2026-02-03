Ein Angebot an Influencer und Kreative

OPPO launcht Reno 15-Serie

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 03.02.2026

Mit der Reno15-Serie präsentiert OPPO erstmals seine 50-MP-Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera. (© OPPO)

Jetzt ist die Reno 15-Serie auch offiziell auf dem Markt und es zeigt sich, dass OPPO mit den neuen Smartphones vor allem eine Zielgruppe ins Visier genommen hat: Kreative und Influencer. Die neuen Mittelklasse-Smartphones verfügen nicht nur über eine 50-MP-Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera sondern auch KI-gestützte Tools, die den gesamten kreativen Workflow – von der Aufnahme bis zur Bearbeitung – im Idealfall auf nur einen Fingertipp optimieren sollen.

Für die notwendige Ausdauer beim Dreh wurde die neue Serie, bestehend aus dem Reno15 Pro 5G, das Reno15 5G und das Reno15 F 5G, von OPPO zudem mit Akkus mit bis zu 6.500 mAh sowie einer 80W-Ladefunktion ausgestattet. Für den Außeneinsatz sind die Smartphones gemäß IP66, IP68 und IP69 staub- sowie wasserresistent und damit auch für widrige Bedingungen gerüstet. Zudem sorgt die Splash Touch-Technologie, für eine zuverlässige Bedienung des Bildschirms, auch mit nassen Händen. Das Design der neuen Smartphone-Familie baut auf dem Erscheinungsbild der Vorgänger-Serie auf.

Das Reno15 Pro 5G verfügt über ein kompaktes 6,32-Zoll-Display, das für eine einfache Einhandbedienung ausgelegt ist und sich damit speziell für die Content-Erstellung eignen soll. Der Rahmen aus Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild und eine robuste Konstruktion. Das Reno15 5G und das Reno15 F 5G verfügen dagegen mit ihren 6,59-Zoll- bzw. 6,57-Zoll-Bildschirmen mit 120 Hz über etwas größere Displays.

Die Welt neu erfassen

Mit der Reno15-Serie präsentiert OPPO erstmals seine 50-MP-Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera. Mit einem Sichtfeld von 100° ermöglicht es die Kamera, ohne dass Selfie-Sticks ganze Gruppen oder weite Landschaften ins Bild zu bekommen. Vlogger können mit der 50-MP-Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera ihre Reaktionen zusammen mit mehr Umgebung in einer Aufnahme filmen, was ideal für Reisetagebücher und alltägliche Geschichten ist.

Darüber hinaus verfügt die 50-MP-Tele-Porträtkamera, die mit dem Reno15 Pro 5G und Reno15 5G erhältlich ist, über ein Periskop-Objektiv mit einer Brennweite, die dem klassischen 85-mm-Porträtstandard nahekommt. Für eine verbesserte Klarheit verfügt das Reno15 Pro 5G zudem über eine leistungsstarke 200-MP-Ultra-Clear-Hauptkamera.

Zusätzlich zur Hardware hat OPPO auch bei der Software nachgeschärft: Die neue Reno Portrait Engine und der Algorithmus zur Anpassung des Hauttons verbessern die Gesamtbildqualität und erhalten gleichzeitig die natürliche Hauttextur. Die KI-Funktion „Portrait Glow” fungiert zudem als digitaler Beleuchtungsassistent, der Bilder mit unvollkommener Beleuchtung, wie unterbelichtete, überbelichtete oder gegenlichtbeleuchtete Szenen, intelligent analysiert und entsprechende Lichteffekte anwendet, um die Aufnahme zu verbessern.

Das All-in-One-Vlog-Smartphone

Für Content Creator wurde die OPPO Reno15-Serie als umfassendes Video-Toolkit entwickelt, das den Workflow beim Filmen vereinfacht und für klare, stabile Aufnahmen sorgt. Das Herzstück bildet dabei 4K HDR Ultra-Steady Video (für die Modelle Reno15 Pro 5G und Reno15 5G). Diese Funktion sorgt für lebendige, naturgetreue Farben und einen hervorragenden Dynamikumfang, während die fortschrittliche Stabilisierung auch bei Bewegungen während Reisen oder im Alltag flüssige und ruhige Aufnahmen erzeugt.

Die Dual-View-Video-Funktion aktiviert gleichzeitig die Front- und die Rückkamera, sodass Vlogger ihre echten Reaktionen zusammen mit dem Geschehen vor der Kamera festhalten können. Die Funktion „Seamless Camera Switch” ermöglicht während der Aufnahme einen sofortigen Wechsel zwischen der Front- und der Rückkamera. Dadurch sind keine Schnitte mehr erforderlich, sodass Creator mühelos dynamische, kontinuierliche „One-Take”-Videos produzieren können. Mit der brandneuen Videobearbeitung 2.0 lassen sich Videos direkt in der Fotos-App schnell und intuitiv optimieren.

Brücken schlagen

Darüber hinaus überbrückt die Reno15-Serie die Kluft zwischen verschiedenen Ökosystemen. O+ Connect ermöglicht schnelle Dateiübertragungen zwischen OPPO- und iOS/iPadOS-Geräten. Zusammen mit nahtloser Bildschirmspiegelung und Fernsteuerung von PCs unter macOS und Windows** wird die Reno15-Serie zum Zentrum eines vernetzten kreativen Workflows.

Preise und Verfügbarkeit

Die OPPO Reno15-Serie ist seit dem 2. Februar 2026 in verschiedenen Farben auf den Markt – darunter Aurora Blue, Aurora White, Dusk Brown und Twilight Blue, wobei die spezifischen Farboptionen je nach Modell variieren. Die UVP liegen bei 799 Euro für das Reno15 Pro, 629 Euro für das Reno15 5G, 499 Euro für das Reno15 FS und 419 Euro für das Reno15 F.