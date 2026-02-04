Österreich-Premiere

Magenta erhöht in Wien den Speed auf 2 Gbit/s

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 04.02.2026

Volker Libovsky (CTIO Magenta), Erich Hohenberger (Bezirksvorsteher Wien-Landstraße), Barbara Novak (Wirtschafts- und Digitalisierungsstadträtin), Thomas Kicker (CEO Magenta) bei der Vorstellung des 2Gbit/s-Angebots für Wien. (© Magenta)

Magenta feiert in Wien eine Österreich-Premiere. Der Betreiber hat in seinem Wiener Netz die Leistungsfähigkeit deutlich angehoben und knackt als erster nationaler Infrastrukturbetreiber die 2Gbit/s-Grenze. Das Speed-Upgrade ist laut Anbieter ab sofort für Wien verfügbar.

Ob Videokonferenzen oder Streaming, große Datenmengen in der Cloud oder Anwendungen wie KI Services. Die Ansprüche des digitalen Alltags wachsen unaufhaltsam und stellen klare Anforderungen an die Netze: Noch mehr Speed, und das möglichst zuverlässig. Mit 2 Gbit/s schafft Magenta in Wien genau das und bietet zusätzliche Leistung, wo sie gebraucht wird. In der Praxis bedeutet das, dass der Download eines 4K-Kinofilms in weniger als zwei Minuten durchführen lässt.

Thomas Kicker, CEO von Magenta Telekom, spricht deswegen auch von einem Meilenstein für Wien: „Digitale Infrastruktur ist die Basis dafür, dass Wirtschaft, Alltag und Innovation reibungslos funktionieren. Wir haben Wien vor sechs Jahren zur Gigabit-City mit 1 Gbit/s gemacht, nun verdoppeln wir unseren Speed dank Glasfaserpower. Mit dem Technik-Upgrade von heute sichern wir die Digitalisierung von morgen ab und werden den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden in Wien gerecht.“

Die Wichtigkeit leistungsfähiger Internet-Verbindungen für den Wirtschaftsstandort betonte wiederum Wiens Wirtschafts- und Digitalisierungsstadträtin Barbara Novak. Sie überzeugte sich im Rahmen eines Standortbesuchs im T-Center von dem Internet-Upgrade: „Wir verdoppeln die Geschwindigkeit in unserem Netz auf 2 Gigabit pro Sekunde und heben Wien damit auf ein neues digitales Level. Schon heute nutzen rund 70 Wiener Unternehmen diese Power. Das ist technologisch stark und ein echter Standortvorteil: für innovative Betriebe, für neue Geschäftsmodelle und für ein Wien, das digital ganz vorne mitspielt und First Mover wird.“

Technische Grundlage

Technische Grundlage dafür ist eine Spektrumserweiterung, erklärt Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom: „Wir nutzen mit DOCSIS 3.1e und XGS-PON neueste Übertragungstechnologien, die den Kundinnen und Kunden deutlich mehr Bandbreite bringen. Wo jetzt 2 Gigabit pro Sekunde möglich sind, werden wir in ein paar Jahren sogar auf 5 Gigabit/s und mehr upgraden. Für unser bestehendes Netz sowie auch für neue Wohneinheiten in Wien setzen wir verstärkt auf Glasfaser, wobei wir im Kundeninteresse auf umfangreiche und unnötige Tiefbauarbeiten weitestgehend verzichten werden.“

Im ersten Ausbauschritt verfügen laut Magenta rund 40% der Haushalte in Wien über Multi-Gigabit-Speed. Bis Ende des Jahres werden 500.000 Wiener Haushalte und Betriebe Zugang haben. Das Speed-Upgrade wird in den kommenden Jahren sukzessive auf das gesamte Wiener Stadtgebiet ausgeweitet.