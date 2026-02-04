Vermarktung der PV-Module in der DACH-Region

Sortimentserweiterung: Energy3000 schließt Vertriebspartnerschaft mit TCL SunPower Global

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | Wissen | Wolfgang Schalko | 04.02.2026

TCL SunPower Global und Energy3000 – im Bild Steven Zhang, General Manager von TCL SunPower Global, und Energy3000 CEO Christian Bairhuber – haben eine strategische Vertriebsvereinbarung für die DACH‑Region vereinbart. (© TCL)

TCL SunPower Global, Anbieter leistungsstarker Solartechnologien, und das PV-Systemhaus Energy3000 solar haben eine strategische Vertriebspartnerschaft bekanntgegeben. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Einsatz der innovativen TCL Solarlösungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu beschleunigen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Energy3000 TCL Solar-Module – Teil des Produktportfolios von TCL SunPower Global – in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreiben. Damit schafft die Kooperation einen klar definierten regionalen Rahmen, der das Vertrauen beider Unternehmen in eine langfristige Partnerschaft sowie in das starke Entwicklungspotenzial des DACH-Marktes unterstreicht. Darüber hinaus wird Energy3000 auch SunPower-Lösungen, entwickelt und vermarktet von TCL SunPower Global, auf dem österreichischen Markt vertreiben.

Diese strategische Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein im europäischen Wachstum von TCL SunPower Global dar, da die DACH-Region zu den etabliertesten und innovationsstärksten Solar-Hubs zählt.

„Energy3000 verkörpert genau die Art von Partner, die wir für nachhaltiges sowie regionales Wachstum suchen“, sagte Steven Zhang, General Manager von TCL SunPower Global. „Die starke Markenbekanntheit, die tiefe Verankerung im Installateursnetzwerk sowie die ausgezeichneten Marketingfähigkeiten Energy3000 zu einem bedeutenden Akteur in der DACH-Region. Gemeinsam werden wir den Zugang zu hochwertigen Solartechnologien erweitern und die Energiewende in größerem Maßstab unterstützen.“

„Wir sind stolz darauf, TCL Solar- und SunPower-Lösungen in unser Portfolio aufzunehmen“, betonte Christian Bairhuber, CEO von Energy3000. „Wir suchen kontinuierlich nach innovativen, leistungsstarken Technologien, die unseren strengen Qualitätskriterien entsprechen – und TCL SunPower Global liefert genau das. Mit dieser Partnerschaft können wir unserem Installateursnetzwerk neue Chancen für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in der DACH-Region bieten.“

Präsentation der Partnerschaft bei der Burgenländischen Tafelrunde 2026

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird TCL SunPower Global als einer der Hauptsponsoren der 16. Burgenländischen Tafelrunde 2026 auftreten – einer der wichtigsten jährlichen Veranstaltungen von Energy3000. Das Event bringt mehr als 500 der größten und einflussreichsten Partner des Unternehmens zusammen und bietet drei Tage Austausch, Fachwissen und Networking. TCL SunPower Global will das Sponsoring nutzen, direkt mit zentralen Marktakteuren in Kontakt zu treten und die neue Partnerschaft im gesamten DACH-Installateursnetzwerk sichtbar zu machen.

„Unser Sponsoring der 16. Burgenländischen Tafelrunde unterstreicht unser langfristiges Engagement für die DACH-Region“, so Steven Zhang weiter. „Diese Veranstaltung bietet eine hervorragende Möglichkeit, unsere Innovationen vorzustellen, Marktbedürfnisse aufzunehmen und die Partnerschaft mit Energy3000 auf sinnvolle Weise zu stärken.“