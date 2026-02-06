Großer Andrang

AudioVation Day 2026: Starke Impulse für die Audio- und Radiobranche

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 06.02.2026

Der RIG AudioVation Day 2026 ging am 20. Jänner in der Raiffeisen Arena Linz mit großem Erfolg über die Bühne. (© cityfoto.at)

Der RIG AudioVation Day 2026 ging am 20. Jänner in der Raiffeisen Arena Linz mit großem Erfolg über die Bühne und entwickelte sich mit rund 170 Teilnehmern zu einem zentralen Treffpunkt der Audio- und Radiobranche. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen rund um KI, neue Distributionsmodelle und die Zukunft von Audio.

Der RIG AudioVation Day bot eine hochkarätige Plattform für Austausch, Inspiration und konkrete Lösungsansätze. Gemeinsam mit den Branchenverbänden VBRA, VBL, VPRA, VSP und VÖP sowie starken Partnern wie der RTR und Big Blue Marble Media wurde ein länderübergreifendes Forum für Innovation und Zusammenarbeit geschaffen. Ein inhaltliches Highlight war die Keynote „Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an“ des internationalen Top-Speakers Maks Giordano, der aktuelle globale Audio-Trends und deren Auswirkungen auf europäische Märkte beleuchtete. Ein inhaltlicher Höhepunkt war außerdem der Vortrag von Michael Wagenhofer, Geschäftsführer von Big Blue Marble Media. In seinem Impuls „Last Line of Defence – Wie Rundfunknetze die Zukunft der Krisenkommunikation sichern“ setzte er klare Akzente zu den Herausforderungen und Chancen des sich wandelnden Medienmarktes.

In international besetzten Panel-Diskussionen wurden zentrale Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, Connected Audio, Programmatic-Strategien und Verified Content intensiv diskutiert. Der begleitende Expo-Bereich präsentierte innovative Lösungen führender Technologieanbieter, während die Networking-Lounge gezielt Raum für neue Kooperationen und Business-Kontakte bot.

Starkes Signal

„Der RIG AudioVation Day versteht sich als Plattform für Trends, Technologien und Best Practices im Audio-Bereich. Ziel ist es, Innovationen nicht nur zu präsentieren, sondern direkt in die Wertschöpfungsketten von Radiosendern zu übertragen und gemeinsam neue Kooperationsmöglichkeiten zu finden – länderübergreifend und für eine echte Zusammenarbeit. Mit dem AudioVation Day schaffen wir ein Forum, das Innovation und Business verbindet, den Blick auf die Zukunft des Hörens richtet und wir dadurch gemeinsam mit allen Playern die Zukunft von Audio gestalten und neu denken – über die Grenzen Österreichs hinaus“, so Andrea Heidrich, RIG Radio Innovations GmbH.