Doppelt ausgezeichnet

Kitchen Innovation Award für AEG FAVORIT Geschirrspüler

Hausgeräte | 0 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 06.02.2026

Doppelt ausgezeichnet: AEG FAVORIT Geschirrspüler überzeugt beim Kitchen Innovation Award. (Bild: Electrolux, AEG)

Beim diesjährigen Kitchen Innovation Award wurde der AEG FAVORIT Geschirrspüler der Serie 9000 XXL für seine hohe Verbraucherorientierung ausgezeichnet. Bewertet wurden unter anderem Funktionalität, Bedienkomfort, Innovation, Produktnutzen, Design und Nachhaltigkeit. Als bestes Produkt seiner Kategorie erhielt das Gerät zusätzlich den „Golden Award – Best of the Best“.

Der Kitchen Innovation Award zeichnet Produkte der Küchenbranche auf Basis eines zweistufigen Bewertungssystems aus: Neben der Beurteilung durch eine Expertenjury fließt auch das Urteil der Anwender in die Bewertung ein. Im Fokus steht, wie konsequent Produktlösungen an den Wünschen und Anforderungen der Verbraucher ausgerichtet sind – und wie sich das in der Praxis bei Funktionalität, Bedienkomfort, Innovation, Produktnutzen, Design und Nachhaltigkeit zeigt. Der neue FAVORIT Geschirrspüler der Serie 9000 XXL von AEG überzeugte in diesen Kriterien und setzte sich in der Kategorie Elektrogroßgeräte zusätzlich an die Spitze: Als Kategoriesieger mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhielt das Modell neben der Award-Auszeichnung auch den Golden Award als „Best of the Best“.

„Der Kitchen Innovation Award ist für uns eine wichtige Bestätigung – gerade, weil Verbraucher die Alltagstauglichkeit mitbewerten“, so Daniel Gerbig, Product Line Care Director Deutschland und Österreich bei der AEG Electrolux Hausgeräte GmbH. „Wir entwickeln Produkte, die im Alltag spürbar entlasten: hoher Bedienkomfort, verlässliche Funktion und ein konsequent auf Nutzen und Nachhaltigkeit ausgerichtetes Gesamtkonzept. Der Golden Award unterstreicht, dass unser FAVORIT Geschirrspüler in seiner Kategorie Maßstäbe setzt.“

Wie sich diese Bewertung in der Praxis widerspiegelt, zeigen die Features des neuen FAVORIT Geschirrspülers der Serien 8000 und 9000 – mit Fokus auf Innovation, Produktnutzen und Effizienzkennzahlen. Bei der Reinigungsleistung setzt das Gerät auf den einzigartigen SatelliteClean® Pro Sprüharm mit Doppelrotation, der laut Hersteller „selbst hartnäckige Verschmutzungen zu 100 % in nur 90 Minuten effizient entfernt und damit die Anforderungen an eine konstant hohe Reinigungsperformance adressiert“. Für offene Wohnküchen und den Betrieb in den Abendstunden ist die SuperSilent-Technologie auf niedrige Geräuschemissionen ausgelegt: „Dank optimierter Software und feinabgestimmter Hydraulik erreichen die Geschirrspüler der Serien 9000 und 9000 XXL Max mit der ExtraSilent Option nur 35 dB“, so AEG.

Beim Produktnutzen steht die flexible Beladung im Fokus. Die leichtläufigen EasyFlex Pro Körbe bieten vielseitig klappbare Bereiche und Zinken, um unterschiedliche Geschirrarten effizient unterzubringen. SoftGrips und SoftSpikes® fixieren Stielgläser, große Gläser sowie Backbleche sicher im Unterkorb und reduzieren das Risiko von Kollisionen. Der Besteckkorb lässt sich mittig teilen, um den verfügbaren Raum bedarfsgerecht zu erweitern. So kann der Innenraum je nach Beladung schnell angepasst werden – von Gläsern über Kochgeschirr bis hin zu sperrigen Teilen. Für die Bedienung kombiniert AEG mit SmartSelect Connect ein Touch-Display mit App-Anbindung: Sowohl über das Display als auch die AEG App können Nutzer Zyklen personalisieren, den Energieverbrauch einsehen und Funktionen wie ExtraSilent, GlassCare und ExtraDry aufrufen.

Auch bei den Effizienzkennzahlen setzt der Geschirrspüler klare Eckdaten: Die neuen FAVORIT Serien basieren auf einer vollständig überarbeiteten Plattform. Sie überzeugen durch ein neu entwickeltes Wasserkontrollsystem, um Wasser nur dort einzusetzen, wo es gerade gebraucht wird. So reduziert sich der Wasserverbrauch laut Hersteller auf 8,4 Liter ohne Kompromisse beim Reinigungsergebnis. „Zudem ist die Serie auch 10% effizienter als EU Energieeffizienzklasse A“, erklärt AEG

Einmal erlebt, nie mehr zurück

Passend dazu stellt AEG die Nutzererfahrung und Produktqualität in den Mittelpunkt der aktuellen Kampagne „Einmal erlebt, nie mehr zurück“ – und lädt dazu ein, die Vorteile im Alltag selbst zu testen: von der Reinigungsperformance über das flexible Innenraumkonzept bis zur leisen Arbeitsweise sowie der intuitiven Bedienung.

„Unser Ziel ist, dass unsere Nutzer die Qualität unserer Geräte vom ersten Spülgang an erleben. Manche Nutzungssituationen zeigen sich jedoch erst im Laufe der Zeit – und genau dafür geben wir ihnen mit dem AEG Qualitätsversprechen die nötige Zeit“, erläutert Daniel Gerbig. „Die neuen Geschirrspüler mit SatelliteClean® Pro sorgen dabei für gründliche Reinigungsergebnisse und 100 Prozent Sauberkeit – Tag für Tag, ohne Kompromisse.“