Gleich drei Modelle „GUT“

StiWa-Toaster-Test: WMF und Krups überzeugen

Kleingeräte | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 06.02.2026

In einer aktuellen StiWa-Testung konnten WMF und Krups mit gleich drei Toaster-Modellen überzeugen. (Bild: Groupe SEB, WMF)

Stiftung Warentest stellte insgesamt 30 Toaster auf den Prüfstand – 18 Kompakttoaster für zwei Scheiben und 12 Langschlitzgeräte. Gleich drei Groupe SEB WMF Consumer-Produkte - die WMF Modelle Bueno Pro Doppel-Langschlitz-Toaster und KÜCHENminis Langschlitz-Toaster sowie der Krups Control Line Toaster KH442D - erhielten dabei jeweils das Qualitätsurteil „GUT“.

WMF ist in Deutschland Marktführer in der GfK-Kategorie „Toaster“. Nun ist die Marke mit gleich zwei als „GUT“ bewerteten Modellen im Test von Stiftung Warentest vertreten. Der Doppel-Langschlitz-Toaster WMF Bueno Pro für vier Toastbrotscheiben erzielte die Note 2,1. Der WMF KÜCHENminis Langschlitz-Toaster für zwei Scheiben erreichte die Note 2,4. Beide Geräte liegen mit diesem Ergebnis im oberen Bereich der 30 getesteten Geräte, wie WMF sagt. Stiftung Warentest bescheinigt den WMF Toastern eine zuverlässige Toastleistung, eine konstante Bräunung über mehrere Durchgänge und eine gute Einstellbarkeit des Röstgrades. Auch beim Aufwärmen und Auftauen von Backwaren sowie beim Brötchenaufbacken erzielen beide Geräte solide bis gute Ergebnisse.

Im Prüfpunkt Handhabung punkteten die Toaster mit intuitiver Bedienung, einer komfortablen und sicheren Entnahme des Toasts, der Möglichkeiten zur Reinigung und einer insgesamt wertigen Verarbeitung. In der Kategorie Sicherheit und Konstruktion stellte die Stiftung Warentest den Prüfmodellen ebenfalls ein gutes Zeugnis aus, etwa bei den elektrischen Sicherheitsmerkmalen und den Temperaturen an berührbaren Flächen. Auch der Stromverbrauch bewegt sich auf einem guten Niveau.

WMF Bueno Pro Doppel-Langschlitz-Toaster: erhältlich zu einem Preis von 99,99 Euro (UVP)

(UVP) WMF KÜCHENminis Langschlitz-Toaster: erhältlich zu einem Preis von 99,99 Euro (UVP)

Der Krups Control Line KH442D

Der Krups Control Line KH442D erreichte im Test von Stiftung Warentest die Gesamtnote 2,3. Deutlich fiel das Urteil im Bereich Sicherheit und Konstruktion aus: Hier vergaben die Tester die Note „SEHR GUT“ (1,1). Auch die Handhabung überzeugt und wird mit der Note „GU

T“ (1,6) bewertet.

Positiv stachen im Praxistest die Funktionen Aufwärmen und Auftauen, die Konstanz der Röststufen sowie das Brötchenaufbacken mit dem integrierten Gebäck- und Brötchenaufsatz hervor. Auch die Bedienbarkeit im Alltag wurde von der Stiftung Warentest gut bewertet: „Sechs verschiedene Bräunungsstufen ermöglichen ein individuelles Toastergebnis und die Anhebefunktion hilft dabei, die fertig gerösteten Toastscheiben sicher zu entnehmen. Dank einer herausnehmbaren Krümelschublade geht auch die Reinigung besonders leicht von der Hand.“

Krups Control Line KH442D: erhältlich zu einem Preis von 94,99 Euro (UVP)

Über den Test

Für den Test in der Ausgabe 2/2026 hat Stiftung Warentest insgesamt 30 Toaster geprüft – 18 Kompakttoaster für zwei Scheiben und 12 Langschlitzgeräte. Bewertet wurden unter anderem:

Toasten (45 % des Qualitätsurteils): Bräunungseinstellung, Gleichmäßigkeit und Konstanz der Bräunung, Aufwärmen/Auftauen, Brötchenaufbacken, Röstdauer und Verhalten bei halber Beladung.

(45 % des Qualitätsurteils): Bräunungseinstellung, Gleichmäßigkeit und Konstanz der Bräunung, Aufwärmen/Auftauen, Brötchenaufbacken, Röstdauer und Verhalten bei halber Beladung. Handhabung (35 %): Gebrauchsanleitung, Bedienung, Entnahme des Toasts, Reinigung und Verstaubarkeit der Zuleitung.

(35 %): Gebrauchsanleitung, Bedienung, Entnahme des Toasts, Reinigung und Verstaubarkeit der Zuleitung. Sicherheit und Konstruktion (10 %): elektrische Sicherheit, Temperaturen an berührbaren Flächen, Verarbeitung.

(10 %): elektrische Sicherheit, Temperaturen an berührbaren Flächen, Verarbeitung. Stromverbrauch (10 %): ermittelter Jahresverbrauch beim täglichen Rösten von vier Scheiben Buttertoast.