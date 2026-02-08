Multimedia-Kommentar 1-2/2026

Ein Jahr der Wahrheit

Über den Rand | 1 | | Julia Jamy | 08.02.2026

Der TV-Markt geht 2026 mit angezogener Handbremse ins Rennen. Gekauft wird weiterhin, aber nicht mehr spontan. Plattformen bauen ihren Einfluss aus und neue Allianzen verschieben die Kräfte im Wettbewerb.Warum dieses Jahr zum echten Härtetest für Hersteller und Handel werden könnte, zeigt sich erst beim genaueren Hinsehen.

Der TV-Markt startet 2026 mit gemischten Gefühlen. Auf den ersten Blick wirkt die Lage relativ stabil. Doch dieser Eindruck täuscht. Hinter der scheinbaren Ruhe schwankt die Branche derzeit zwischen Hoffnung und Zurückhal- tung. Die Nachfrage ist zwar da, aber die Konsumenten überlegen immer genauer, ob und wann sie ein neues Gerät kaufen. Fernseher sind kein spontaner Kauf mehr. Preise, Ausstattung und Energie- effizienz spielen eine größere Rolle als noch vor einigen Jahren. Das macht den Markt (noch?) nicht kaputt, aber deutlich anstrengen- der. Für Hersteller und Handel heißt das: Wer erfolgreich sein will, muss mehr leisten als früher. Gleichzeitig verändert sich der Fernseher selbst. Er ist längst mehr als ein Gerät fürs Wohnzimmer. Betriebssysteme, Benutzerober- flächen und zusätzliche Dienste spielen eine immer größere Rolle. Entscheiden ist dabei, wer den Zugang zum Nutzer hat und wer darüber entscheidet, was auf dem Bildschirm passiert. Genau hier gewinnen große Plattform- und Handelsunternehmen wie Amazon & Co zunehmend an Einfluss, was für viele klassische TV-Hersteller zum Problem werden kann.

Auch bei den Marken verschieben sich die Kräfte. Chinesische Anbieter haben ihren Platz im Markt gefunden und bauen ihn weiter aus. Sie punkten nicht mehr nur über günstige Preise, sondern auch über Technik, Design und Ausstattung. Der Abstand zu etablierten Marken wird kleiner. Umgekehrt tun sich einige Traditionshersteller schwer, mit dem Tempo des Marktes Schritt zu halten. Kooperationen und neue Strukturen sind daher oft kein Zeichen von Stärke, sondern schlicht notwendig, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Auch im Handel ist die Situation alles andere als entspannt. Online wächst weiter und der Preiskampf verschärft sich. Der Fachhandel bleibt wichtig – keine Frage – steht aber vor der Aufgabe, seinen Mehrwert klarer zu formulieren. Beratung, Service und Verlässlichkeit sind starke Argumente, doch sie wirken nur dann, wenn sie aktiv kommuniziert und konsequent gelebt werden. Wer darauf vertraut, dass Kunden das „schon wissen“, wird es schwer haben.

Technologisch ist das Angebot größer denn je. Genau darin liegt jedoch ein Problem: Viele Konsumenten fühlen sich von der Vielfalt an Displaytechnologien, smarten Funktionen und KI-Features eher verunsichert als begeistert. Ausstattung ist wichtig, aber zu viel Komplexität kann den Kauf auch bremsen. Innovation allein reicht daher nicht aus. Entscheidend ist, ob der Nutzen für den Kunden verständlich und im Alltag tatsächlich spürbar ist.

Die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer kann dem Markt zusätzliche Impulse geben und für spürbare Bewegung sorgen. Sie wird aber glaube ich keine Wunder bewirken, aber sie passt in ein Jahr, das insgesamt zwischen Optimismus und Zurückhaltung schwankt. Fest steht jedenfalls: Der TV-Markt steht unter Hoch- spannung. Für manche wird das schmerzhaft. Für andere ist es die größte Chance seit Jahren. Für alle gilt: Neutral bleiben ist keine Option mehr.