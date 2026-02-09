Mit mehr Praxis ins neue Jahr

AGFEO Education Center startet mit erweiterten Seminarformaten

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 09.02.2026

Auf Wunsch der Partner baut AGFEO sein Schulungsangebot aus. So wird der Praxisanteil in den Schulungen deutlich erhöht, womit mehr Zeit für Übungen und den Austausch zwischen den Teilnehmern verfügbar sein soll.

Die Umsetzung war organisatorisch durchaus anspruchsvoll, wie es seitens AGFEO heißt. Doch die Bielefelder haben intensiv an der Gestaltung der Schulungen gearbeitet und können nun mit einer tragfähigen Lösung aufwarten. Da mehr Praxis in den Veranstaltungen auch mehr Zeit benötigt, werden die Formate entsprechend angepasst.

Den Anfang machen dabei die AGFEO Basis Seminare:

Ab Februar 2026 besteht das komplette AGFEO-Basisprogramm in der WebAcademy aus vier Sessions (entspricht vier WebAcademy-Tickets).

Das Präsenzseminar zu AGFEO Basis wird künftig als zweitägiges Seminar angeboten (extra Seminarticket für AGFEO Basis – 2 Tage).

Auch in weiteren AGFEO Seminaren ist geplant, den Praxisanteil sukzessive auszubauen. In den Kalenderwochen 16 und 17 stehen dabei mehrere Termine direkt im AGFEO Werk in Bielefeld zur Verfügung. Weitere Präsenzseminare des Education Centers – auch außerhalb des Standorts Bielefeld – werden in den kommenden Wochen ergänzt. Zusätzliche Informationen für Partner gibt es wie immer auf www.agfeo.de