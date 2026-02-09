Mehr Cloud-Spielraum

Big Blue Marble startet als Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 09.02.2026

Big Blue Marble ist neuer Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud. Im Rahmen der Partnerschaft können Unternehmen die modulare Videoarchitektur des Anbieters künftig auf der AWS European Sovereign Cloud betreiben und dabei europäische Souveränitätsanforderungen erfüllen. Dazu zählen unter anderem Vorgaben zur Datenresidenz sowie eine operative Governance mit Sitz in der Europäischen Union.

Organisationen in ganz Europa – insbesondere in stark regulierten Bereichen wie Medien, Rundfunk, öffentlicher Verwaltung und kritischer Infrastruktur – stehen unter wachsendem Druck, strenge Vorgaben zu Datenresidenz, Governance und operativer Kontrolle einzuhalten. Diese regulatorischen Anforderungen haben die Nutzung von Cloud-Angeboten bislang häufig gebremst. Viele Einrichtungen setzen deshalb weiterhin auf On-Premise-Infrastrukturen oder stark eingeschränkte Cloud-Modelle, die heutigen Ansprüchen an Performance, Resilienz und Sicherheit nur bedingt gerecht werden.

Mit der AWS European Sovereign Cloud steht nun eine Alternative zur Verfügung. Sie bietet eine vollständige Cloud-Umgebung, die innerhalb der Europäischen Union entwickelt, betrieben und kontrolliert wird. Organisationen können damit AWS-Services nutzen und zugleich sicherstellen, dass Daten in der EU verbleiben und die operative Hoheit gewahrt bleibt.

Cloud-Nutzung ohne Compliance-Kompromisse

Im Zuge dieser Partnerschaft kann Big Blue Marble damit beginnen, seine modulare Videoarchitektur auf der AWS European Sovereign Cloud bereitzustellen und zu validieren – als Teil eines schrittweisen Ansatzes zur Unterstützung souveräner Medien-Workflows. Dies soll es Rundfunkveranstaltern und Content-Eigentümern ermöglichen, zu prüfen, wie kritische Verarbeitungs-, Schutz- und Auslieferungskomponenten auf AWS-Infrastruktur unter europäischen Souveränitätsanforderungen betrieben werden können, ohne sich im Vorfeld auf tiefgreifende Plattformänderungen festlegen zu müssen.

„Souveränitätsanforderungen haben es vielen Organisationen lange Zeit erschwert, zentrale Medien-Workflows in die Cloud zu verlagern. Mit der AWS European Sovereign Cloud können wir unseren Kunden helfen, Live- und On-Demand-Services auf AWS mit europäischer Datenresidenz und EU-basierter Governance zu betreiben. Das bedeutet, dass sie Cloud-Services in ihren täglichen Produktions-Workflows einsetzen können, ohne zusätzliche Compliance-Risiken eingehen zu müssen“, kommentiert Krzysztof Bartkowski, CEO von Big Blue Marble Streaming & Cloud Media.